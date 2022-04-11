https://tr.sputniknews.com/20220411/catida-kacak-cihazlarla-kripto-para-uretimi-yaparken-yakalandi-1055461915.html
Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı
Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı
Adana’da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 34 yaşındaki S.K. gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:22+0300
2022-04-11T12:22+0300
2022-04-11T12:25+0300
kripto para
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gümrük
kaçak
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Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.’nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı.Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu.Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220331/ankarada-yasa-disi-kripto-para-uretimi-yapan-yerlere-baskin-1055185822.html
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Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı
12:22 11.04.2022 (güncellendi: 12:25 11.04.2022) Abone ol
Adana’da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 34 yaşındaki S.K. gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.’nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı.
Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.