Türkiye
SON DAKİKA| Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220411/catida-kacak-cihazlarla-kripto-para-uretimi-yaparken-yakalandi-1055461915.html
Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı
Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı
Adana’da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 34 yaşındaki S.K. gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:22+0300
2022-04-11T12:25+0300
kripto para
türkiye
adana
gümrük
kaçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055461912_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_3eb87bcef1d69c8522b0c5c1f15cb43d.jpg
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.’nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı.Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu.Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220331/ankarada-yasa-disi-kripto-para-uretimi-yapan-yerlere-baskin-1055185822.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055461912_0:1:1200:901_1920x0_80_0_0_63131a69e3662ec7d8fa13179881fd4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, adana, gümrük, kaçak

Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı

12:22 11.04.2022 (güncellendi: 12:25 11.04.2022)
© DHAÇatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi
Çatıda kaçak cihazlarla kripto para üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Adana’da, evin çatısındaki depoda gümrük kaçağı 10 cihazla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 34 yaşındaki S.K. gözaltına alındı, havalandırma sistemiyle soğutulan depodaki cihazlara da el koyuldu.
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, S.K.’nin, evinin çatısındaki depoda 10 cihazla kripto para ürettiğini saptadı.
Ayrıca havalandırma sistemiyle soğutulan depoda sunucuya bağlı olan cihazlara el koyuldu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye’ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara operasyon gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
TÜRKİYE
Ankara'da yasa dışı kripto para üretimi yapan yerlere baskın
31 Mart, 01:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала