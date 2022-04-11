https://tr.sputniknews.com/20220411/cin-pakistanda-iktidara-kim-gelirse-gelsin-iyi-iliskiler-surecek-1055475173.html
Çin: Pakistan'da iktidara kim gelirse gelsin iyi ilişkiler sürecek
Çin: Pakistan'da iktidara kim gelirse gelsin iyi ilişkiler sürecek
Çin, Pakistan'daki iktidar değişiminin iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ve dostluk bağını etkilemeyeceğini duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:12+0300
2022-04-11T19:12+0300
2022-04-11T19:12+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oyuyla devrilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.Çin'in yakın komşusu ve dostu Pakistan'daki tüm tarafların birlik içinde olması ve ülkenin ulusal istikrarı ile kalkınmasını sürdürmesini dilediğini ifade eden Sözcü Cao, "Pakistan'ın siyasi durum ne yönde değişirse değişsin, Çin Pakistan ile dostluk siyasetini şaşmaz şekilde sürdürecektir. Pakistan'daki siyasi değişimin Çin-Pakistan ilişkilerinin genel doğrultusunu etkilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.Pakistan'da İmran Han hükümetinin dünkü güvensizlik oylamasıyla düşürülmesinin ardından mecliste bugün yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.
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çin, pakistan, ekonomi, haberler
Çin: Pakistan'da iktidara kim gelirse gelsin iyi ilişkiler sürecek
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Çin, Pakistan'daki iktidar değişiminin iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ve dostluk bağını etkilemeyeceğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oyuyla devrilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.
Çin'in yakın komşusu ve dostu Pakistan'daki tüm tarafların birlik içinde olması ve ülkenin ulusal istikrarı ile kalkınmasını sürdürmesini dilediğini ifade eden Sözcü Cao, "Pakistan'ın siyasi durum ne yönde değişirse değişsin, Çin Pakistan ile dostluk siyasetini şaşmaz şekilde sürdürecektir. Pakistan'daki siyasi değişimin Çin-Pakistan ilişkilerinin genel doğrultusunu etkilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.
Pakistan'da İmran Han hükümetinin dünkü güvensizlik oylamasıyla düşürülmesinin ardından mecliste bugün yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.