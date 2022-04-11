https://tr.sputniknews.com/20220411/cinde-kovid-19-18-milyonluk-guangzhouda-yeni-onlemler-sanghayda-tepki-artiyor-1055456703.html
Çin'de Kovid-19: 18 milyonluk Guangzhou'da yeni önlemler, Şanghay'da tepki artıyor
Çin'de Kovid-19: 18 milyonluk Guangzhou'da yeni önlemler, Şanghay'da tepki artıyor
Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in 'sıfır vaka' stratejisi artan vakalar nedeniyle... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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Doğudaki büyük şehirlerinde Kovid-19 alarmının sürdüğü Çin'de Guangzhou kenti girişlere büyük ölçüde kapatıldı. Birçok üst düzey firma ve ülkenin en yoğun havalimanına ev sahipliği yapan 18 milyonluk kentte bugün 27 vaka kaydedildi. Henüz karantinaya gerek durulmamasına rağmen geçen haftaki 23 vakanın ardından ilk ve orta okullar uzaktan eğitime geçirildi. Büyük bir sergi merkezi de kent halkı için test merkezine dönüştürüldü. Bununla birlikte yalnızca geçerli bir sebebi olan vatandaşların kentten ayrılmasına izin verilecek, bu da ancak kişinin kentten çıkıştan önceki 48 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıkarsa mümkün olacak. Şanghay'da tepkiler artıyor: Ölüm kalım meselesine dönüştüVakaların bir hayli yükseldiği için hâlâ karantina altında olan 26 milyonluk Şanghay'da bugün 914'ü semptom gösteren 26 bin 87 yeni vaka kaydedildi. Öte yandan en büyük kent Şanghay’daki kapanma tedbirleri vakaların azalmaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü. Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken "Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere" ifadesini kullandı.Hoparlör taşıyan drone'la halka mesaj: Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edinÖte yandan insanların apartmanlarının pencerelerinde toplu olarak şarkı söylediği bir yerleşimde çekildiği öne sürülen videoda ise hoparlör taşıyan drone'un apartmanların üzerinde uçarak insanlara tedbirlere uymaları, pencerelerinden ve balkonlarından dışarı çıkmamaları mesajını taşıdığı görüldü. Mesajda, "Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencerenizi açıp şarkı söylemeyin" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.
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Çin'de Kovid-19: 18 milyonluk Guangzhou'da yeni önlemler, Şanghay'da tepki artıyor
08:34 11.04.2022 (güncellendi: 08:38 11.04.2022) Abone ol
Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in 'sıfır vaka' stratejisi artan vakalar nedeniyle sınanıyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki kapanma süreci vatandaşlar arasında tepkiye yol açıyor. 18 milyonluk Guanghzou'da da yeni önlemler alındı.
Doğudaki büyük şehirlerinde Kovid-19 alarmının sürdüğü Çin'de Guangzhou kenti girişlere büyük ölçüde kapatıldı.
Birçok üst düzey firma ve ülkenin en yoğun havalimanına ev sahipliği yapan 18 milyonluk kentte bugün 27 vaka kaydedildi. Henüz karantinaya gerek durulmamasına rağmen geçen haftaki 23 vakanın ardından ilk ve orta okullar uzaktan eğitime geçirildi. Büyük bir sergi merkezi de kent halkı için test merkezine dönüştürüldü.
Bununla birlikte yalnızca geçerli bir sebebi olan vatandaşların kentten ayrılmasına izin verilecek, bu da ancak kişinin kentten çıkıştan önceki 48 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıkarsa mümkün olacak.
Şanghay'da tepkiler artıyor: Ölüm kalım meselesine dönüştü
Vakaların bir hayli yükseldiği için hâlâ karantina altında olan 26 milyonluk Şanghay'da bugün 914'ü semptom gösteren 26 bin 87 yeni vaka kaydedildi. Öte yandan en büyük kent Şanghay’daki kapanma tedbirleri vakaların azalmaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.
Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü. Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken "Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere" ifadesini kullandı.
Hoparlör taşıyan drone'la halka mesaj: Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin
Öte yandan insanların apartmanlarının pencerelerinde toplu olarak şarkı söylediği bir yerleşimde çekildiği öne sürülen videoda ise hoparlör taşıyan drone'un apartmanların üzerinde uçarak insanlara tedbirlere uymaları, pencerelerinden ve balkonlarından dışarı çıkmamaları mesajını taşıdığı görüldü. Mesajda, "Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencerenizi açıp şarkı söylemeyin" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.