Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220411/danimarka-ve-isvec-rus-turistlere-yeniden-vize-vermeye-basladi-1055464522.html
Danimarka ve İsveç, Rus turistlere yeniden vize vermeye başladı
Danimarka ve İsveç, Rus turistlere yeniden vize vermeye başladı
Danimarka ve İsveç, koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırarak Rusya vatandaşlarına turist vizeleri de dahil olmak üzere her türlü vize işlemlerini yeniden... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:28+0300
2022-04-11T13:32+0300
rus turist
danimarka
isveç
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_8710c1d20d5a53ddbca9add9f0ff2032.jpg
VFS Global vize operatörünün Danimarka ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşları artık her türlü kategorideki vizeler için başvuruda bulunabilecek, bu alanda hiçbir kısıtlama bulunmuyor.Ülkede ayrıca tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Ülkeye giriş ve çıkışlarda PCR test sonucu sunmak gerekmeyecek. Yolculardan artık izolasyona girmeleri de talep edilmeyecek.İsveç de 1 Nisan itibarıyla koronavirüsle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı. Rusya’daki VFS Global vize başvuru merkezleri, Moskova ve 18 büyük şehirde, İsveç vizesi için evrak kabul etmeye başladı.Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği, Visa ve Mastercad Rus bankaları ile çalışmayı durdurduğundan, vatandaşlara seyahatleri sırasında yanlarında nakit bulundurmalarını tavsiye etti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/fransa-1-nisandan-itibaren-ruslara-turist-vizesi-vermeye-yeniden-baslayacak-1055172283.html
danimarka
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_dc6f2e8ccc6e6377ba1904f87624b149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rus turist, danimarka, isveç

Danimarka ve İsveç, Rus turistlere yeniden vize vermeye başladı

13:28 11.04.2022 (güncellendi: 13:32 11.04.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
Abone olTelegram
Danimarka ve İsveç, koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırarak Rusya vatandaşlarına turist vizeleri de dahil olmak üzere her türlü vize işlemlerini yeniden başlattı.
VFS Global vize operatörünün Danimarka ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşları artık her türlü kategorideki vizeler için başvuruda bulunabilecek, bu alanda hiçbir kısıtlama bulunmuyor.
Ülkede ayrıca tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Ülkeye giriş ve çıkışlarda PCR test sonucu sunmak gerekmeyecek. Yolculardan artık izolasyona girmeleri de talep edilmeyecek.
İsveç de 1 Nisan itibarıyla koronavirüsle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı. Rusya’daki VFS Global vize başvuru merkezleri, Moskova ve 18 büyük şehirde, İsveç vizesi için evrak kabul etmeye başladı.
Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği, Visa ve Mastercad Rus bankaları ile çalışmayı durdurduğundan, vatandaşlara seyahatleri sırasında yanlarında nakit bulundurmalarını tavsiye etti.
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
KORONAVİRÜS
Fransa, 1 Nisan'dan itibaren Ruslara turist vizesi vermeye yeniden başlayacak
30 Mart, 16:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала