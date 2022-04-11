https://tr.sputniknews.com/20220411/danimarka-ve-isvec-rus-turistlere-yeniden-vize-vermeye-basladi-1055464522.html

Danimarka ve İsveç, Rus turistlere yeniden vize vermeye başladı

Danimarka ve İsveç, Rus turistlere yeniden vize vermeye başladı

Danimarka ve İsveç, koronavirüsle ilgili kısıtlamaları kaldırarak Rusya vatandaşlarına turist vizeleri de dahil olmak üzere her türlü vize işlemlerini yeniden... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:28+0300

2022-04-11T13:28+0300

2022-04-11T13:32+0300

rus turist

danimarka

isveç

koronavirüs

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VFS Global vize operatörünün Danimarka ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşları artık her türlü kategorideki vizeler için başvuruda bulunabilecek, bu alanda hiçbir kısıtlama bulunmuyor.Ülkede ayrıca tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı. Ülkeye giriş ve çıkışlarda PCR test sonucu sunmak gerekmeyecek. Yolculardan artık izolasyona girmeleri de talep edilmeyecek.İsveç de 1 Nisan itibarıyla koronavirüsle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı. Rusya’daki VFS Global vize başvuru merkezleri, Moskova ve 18 büyük şehirde, İsveç vizesi için evrak kabul etmeye başladı.Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği, Visa ve Mastercad Rus bankaları ile çalışmayı durdurduğundan, vatandaşlara seyahatleri sırasında yanlarında nakit bulundurmalarını tavsiye etti.

https://tr.sputniknews.com/20220330/fransa-1-nisandan-itibaren-ruslara-turist-vizesi-vermeye-yeniden-baslayacak-1055172283.html

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