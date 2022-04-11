https://tr.sputniknews.com/20220411/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055457279.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.74'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T09:16+0300
2022-04-11T09:16+0300
2022-04-11T09:16+0300
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Geçtiğimiz haftayı 14.75'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya sınırlı düşüşle 14.74 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0886'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi de 99,8'de bulunuyor.Piyasalar haftaya yurt içinden ve İngiltere'den gelecek yoğun veri akışıyla başlayacak. Türkiye'de ödemeler dengesi ve işgücü rakamları önce çıkarken, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH ve dış ticaret öncelikle takip edilecek.Altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 921 liradan işlem görürken, cuma kapanışta 923 lira seviyesindeydi.Geride kalan haftayı 1509 liradan kapatan çeyrek altın, yeni haftaya 1506 liradan başladı.Ons altın 1943 dolardan güne başladı. Ons geçtiğimiz haftayı 1947 dolardan kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055405615.html
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türk lirası, dolar, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.74'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor.
Geçtiğimiz haftayı 14.75'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya sınırlı düşüşle 14.74 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0886'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi de 99,8'de bulunuyor.
Piyasalar haftaya yurt içinden ve İngiltere'den gelecek yoğun veri akışıyla başlayacak. Türkiye'de ödemeler dengesi ve işgücü rakamları önce çıkarken, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH ve dış ticaret öncelikle takip edilecek.
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 921 liradan işlem görürken, cuma kapanışta 923 lira seviyesindeydi.
Geride kalan haftayı 1509 liradan kapatan çeyrek altın, yeni haftaya 1506 liradan başladı.
Ons altın 1943 dolardan güne başladı. Ons geçtiğimiz haftayı 1947 dolardan kapattı.