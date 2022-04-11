https://tr.sputniknews.com/20220411/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055457279.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 14.74'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T09:16+0300

2022-04-11T09:16+0300

2022-04-11T09:16+0300

ekonomi

türk lirası

dolar

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

Geçtiğimiz haftayı 14.75'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya sınırlı düşüşle 14.74 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 16.05 TL’de yer alıyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0886'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi de 99,8'de bulunuyor.Piyasalar haftaya yurt içinden ve İngiltere'den gelecek yoğun veri akışıyla başlayacak. Türkiye'de ödemeler dengesi ve işgücü rakamları önce çıkarken, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH ve dış ticaret öncelikle takip edilecek.Altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 921 liradan işlem görürken, cuma kapanışta 923 lira seviyesindeydi.Geride kalan haftayı 1509 liradan kapatan çeyrek altın, yeni haftaya 1506 liradan başladı.Ons altın 1943 dolardan güne başladı. Ons geçtiğimiz haftayı 1947 dolardan kapattı.

https://tr.sputniknews.com/20220408/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055405615.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk lirası, dolar, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın