https://tr.sputniknews.com/20220411/elon-musk-twitterin-san-franciscodaki-genel-merkezini-evsiz-barinagina-cevirmek-istiyor-1055457578.html
Elon Musk, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler için barınağa çevirmek istiyor
Elon Musk, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler için barınağa çevirmek istiyor
Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kimsenin gelmediğini gerekçe göstererek "Twitter'ın San Francisco'daki genel... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T09:48+0300
2022-04-11T09:48+0300
2022-04-11T09:50+0300
dünya
musk
twitter
evsiz
genel merkez
anket
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Sosyal medya devi Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini alarak şirketin en büyük hissedarlarından biri olan ABD'li girişimci Elon Musk, firmanın San Francisco'daki genel merkezinin evsiz barınağına dönüştürülmesini önerdi. Konuyu Twitter'da takipçilerine açan Musk, "Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi?" sorusunu içeren bir anket açtı. Katılımcıların yüzde 91'i 'evet' oyu verdi.Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da bu fikri destekleyenlerden biri. Bezos, Musk'ın anketini alıntılayarak genel merkezin tamamı olmasa da en azından bir bölümünün evsizler barınağına dönüştürülmesini önerdi. Musk, bu öneriyi "Harika bir fikir" sözleriyle destekledi.Öte yandan, Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Mayıs 2020'de Seattle'da buluna şirket binasını evsizler için bir sığınma evine çevirmişti. Bezos, 8 katlı binada tamamen gönüllülerden oluşan bir ekibin çalıştığını söyledi. 'Bu konuda ciddiyim'Twitter'da 81 milyondan fazla takipçisi olan Musk, sık sık şirketi ve diğer konular hakkında paylaşımlar yapıyor. Takipçileri ise bazen ABD'li yatırımcının ciddi olup olmadığını anlamakta zorlanıyor. Ancak Musk, bu sefer şaka yapmadığını ima ederek "Bu arada, bu konuda ciddiyim" ifadelerini kullandı. Hisse alımından sonra Twitter hakkındaki anketleriyle gündeme gelen Musk, cumartesi günü Twitter Blue premium abonelik ücretinin düşürülmesi, reklamların yasaklanması ve kripto para birimi Dogecoin ile ödeme seçeneği sunulması da dahil olmak üzere platform için birçok değişiklik önerisinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/elon-musk-insanlarin-daha-uzun-yasamasina-gerek-yok-yoksa-eski-fikirlere-takilip-kaliriz-1055095074.html
https://tr.sputniknews.com/20220411/twitter-elon-musk-yonetim-kurulunda-gorev-almaktan-vazgecti-1055456102.html
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musk, twitter , evsiz, genel merkez, anket
Elon Musk, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler için barınağa çevirmek istiyor
09:48 11.04.2022 (güncellendi: 09:50 11.04.2022) Abone ol
Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kimsenin gelmediğini gerekçe göstererek "Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi?" sorusuyla bir anket açtı. Ankete katılanların yüzde 91'i 'evet' yanıtını verdi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da bu fikri destekleyenlerden biri.
Sosyal medya devi Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini alarak şirketin en büyük hissedarlarından biri olan ABD'li girişimci Elon Musk, firmanın San Francisco'daki genel merkezinin evsiz barınağına dönüştürülmesini önerdi.
Konuyu Twitter'da takipçilerine açan Musk, "Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi?" sorusunu içeren bir anket açtı. Katılımcıların yüzde 91'i 'evet' oyu verdi.
Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da bu fikri destekleyenlerden biri. Bezos, Musk'ın anketini alıntılayarak genel merkezin tamamı olmasa da en azından bir bölümünün evsizler barınağına dönüştürülmesini önerdi. Musk, bu öneriyi "Harika bir fikir" sözleriyle destekledi.
Öte yandan, Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Mayıs 2020'de Seattle'da buluna şirket binasını evsizler için bir sığınma evine çevirmişti. Bezos, 8 katlı binada tamamen gönüllülerden oluşan bir ekibin çalıştığını söyledi.
'Bu konuda ciddiyim'
Twitter'da 81 milyondan fazla takipçisi olan Musk, sık sık şirketi ve diğer konular hakkında paylaşımlar yapıyor. Takipçileri ise bazen ABD'li yatırımcının ciddi olup olmadığını anlamakta zorlanıyor. Ancak Musk, bu sefer şaka yapmadığını ima ederek "Bu arada, bu konuda ciddiyim" ifadelerini kullandı.
Hisse alımından sonra Twitter hakkındaki anketleriyle gündeme gelen Musk, cumartesi günü Twitter Blue premium abonelik ücretinin düşürülmesi, reklamların yasaklanması ve kripto para birimi Dogecoin ile ödeme seçeneği sunulması da dahil olmak üzere platform için birçok değişiklik önerisinde bulunmuştu.