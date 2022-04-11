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https://tr.sputniknews.com/20220411/emniyetten-zeytinburnu-kasabi-aciklamasi-1-subat-2022-tarihinde-tutuklandi--1055470152.html
Emniyet'ten 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması: '1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandı'
Emniyet'ten 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması: '1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandı'
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' kullanıcı adıyla üzerinde asker üniforması, elinde bıçak ve silahlarla çektirdiği fotoğrafları... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:01+0300
2022-04-11T16:01+0300
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emniyet genel müdürlüğü
sosyal medya
göçmen
afgan
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesaptan silah ve kesici aletlerle fotoğraflar paylaşan kişi hakkında açıklama yayımladı.Açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi.Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220410/adanada-2-askerin-hayatini-kaybettigi-kazayla-ilgili-otomobil-surucusu-tutuklandi-1055449973.html
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emniyet genel müdürlüğü, sosyal medya, göçmen, afgan, afganistan

Emniyet'ten 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması: '1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandı'

16:01 11.04.2022
© AAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' kullanıcı adıyla üzerinde asker üniforması, elinde bıçak ve silahlarla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesaptan silah ve kesici aletlerle fotoğraflar paylaşan kişi hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.
Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'kasten yaralama' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi.
Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.
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