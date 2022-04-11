https://tr.sputniknews.com/20220411/eski-ekonomi-bakani-soylemez-aileden-kalan-borca-karsi-reddi-miras-davalari-patladi-1055457897.html
Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Aileden kalan borca karşı reddi miras davaları patladı
Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Aileden kalan borca karşı reddi miras davaları patladı
Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen aileden kalan borca karşı reddi miras davalarında... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T09:42+0300
2022-04-11T09:42+0300
2022-04-11T09:42+0300
türkiye
gürsel tekin
ufuk söylemez
pandemi
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Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, “Pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen borçlu sayısında ve buna paralel reddi miras davalarında dikkat çekici bir artış var” dedi.Söylemez, şöyle devam etti: “Gençlere borç miras kalıyor, hayatının başındaki genç insanlar için çok moral bozucu, iç acıtıcı bir tablo bu. Bunun temel nedeni kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları. Aile fertleri vefat eden aile bireyinin borçları altında eziliyor."CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istatistiklere göre, 2012 yılında reddi miras yapma oranı yüzde 30 iken 2021'de bu oranın yüzde 85'e çıktığını söylemişti.
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gürsel tekin, ufuk söylemez, pandemi
Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Aileden kalan borca karşı reddi miras davaları patladı
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Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen aileden kalan borca karşı reddi miras davalarında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi. 10 yıl önce yüzde 30'larda olan reddi miras davası oranlarının yüzde 85'i aştığı belirtiliyor.
Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan
eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, “Pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen borçlu sayısında ve buna paralel reddi miras davalarında dikkat çekici bir artış var” dedi.
Söylemez, şöyle devam etti: “Gençlere borç miras kalıyor, hayatının başındaki genç insanlar için çok moral bozucu, iç acıtıcı bir tablo bu. Bunun temel nedeni kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları. Aile fertleri vefat eden aile bireyinin borçları altında eziliyor."
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istatistiklere göre, 2012 yılında reddi miras yapma oranı yüzde 30 iken 2021'de bu oranın yüzde 85'e çıktığını söylemişti.