https://tr.sputniknews.com/20220411/eski-ekonomi-bakani-soylemez-aileden-kalan-borca-karsi-reddi-miras-davalari-patladi-1055457897.html

Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Aileden kalan borca karşı reddi miras davaları patladı

Eski Ekonomi Bakanı Söylemez: Aileden kalan borca karşı reddi miras davaları patladı

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen aileden kalan borca karşı reddi miras davalarında... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T09:42+0300

2022-04-11T09:42+0300

2022-04-11T09:42+0300

türkiye

gürsel tekin

ufuk söylemez

pandemi

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Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, “Pandemi sürecinde borçların takibe düşme süresinin uzatılmasına rağmen borçlu sayısında ve buna paralel reddi miras davalarında dikkat çekici bir artış var” dedi.Söylemez, şöyle devam etti: “Gençlere borç miras kalıyor, hayatının başındaki genç insanlar için çok moral bozucu, iç acıtıcı bir tablo bu. Bunun temel nedeni kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları. Aile fertleri vefat eden aile bireyinin borçları altında eziliyor."CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istatistiklere göre, 2012 yılında reddi miras yapma oranı yüzde 30 iken 2021'de bu oranın yüzde 85'e çıktığını söylemişti.

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gürsel tekin, ufuk söylemez, pandemi