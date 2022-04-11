Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez

"Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez. Yeni farklı ve tehlikeli bir realite yaşıyoruz. Bu durum, sürmesi imkansız bir hal yarattı ve gelecekte herhangi bir siyasi ufkun kapılarını kapatacaktır. Bu işgal tüm savaşların, sorunların ve bölgenin kördüğümlerinin sebebidir."