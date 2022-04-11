https://tr.sputniknews.com/20220411/filistin-devlet-baskanligi-sozcusu-halkimiz-haklarini-almadan-olaylar-bitmez-1055454774.html
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, olayların 'Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeden son bulmayacağını' söyledi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T03:36+0300
2022-04-11T03:36+0300
2022-04-11T03:36+0300
dünya
filistin
israil
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'deki olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.Filistin halkının ebediyen beklemeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in orduya Batı Şeria'da öldürme ve tacizin önünü açan kayıtsız çalışma talimatı vermesinin tehlike içerdiği konusunda uyarıda bulundu.Ebu Rudeyne, tüm bu yaşananların gelişmeleri, kontrolü mümkün olmayan noktaya sürüklediğini belirterek olayların yıkıcı bir aşamaya ulaşmadan İsrail saldırılarını durduracak uluslararası bir müdahale ve himayenin sağlanması talebinde bulundu.
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filistin, israil, naftali bennett
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, olayların 'Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeden son bulmayacağını' söyledi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'deki olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Filistin halkının ebediyen beklemeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:
"Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez. Yeni farklı ve tehlikeli bir realite yaşıyoruz. Bu durum, sürmesi imkansız bir hal yarattı ve gelecekte herhangi bir siyasi ufkun kapılarını kapatacaktır. Bu işgal tüm savaşların, sorunların ve bölgenin kördüğümlerinin sebebidir."
Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in orduya Batı Şeria'da öldürme ve tacizin önünü açan kayıtsız çalışma talimatı vermesinin tehlike içerdiği konusunda uyarıda bulundu.
Ebu Rudeyne, tüm bu yaşananların gelişmeleri, kontrolü mümkün olmayan noktaya sürüklediğini belirterek olayların yıkıcı bir aşamaya ulaşmadan İsrail saldırılarını durduracak uluslararası bir müdahale ve himayenin sağlanması talebinde bulundu.