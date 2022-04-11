https://tr.sputniknews.com/20220411/fransa-cumhurbaskanligi-secimlerinde-yuzde-90i-sayilan-oylara-gore-macron-onde--1055454341.html
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun ara sonuçlarına göre mevcut cumhurbaşkanı Macron yüzde 27,4 oranla lider durumda. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T02:13+0300
2022-04-11T02:13+0300
2022-04-11T02:13+0300
dünya
emmanuel macron
marine le pen
seçim
fransa
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 90'ı sayıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ara sonuçlara göre görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27,4 oyla lider durumda. Aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 24,58 ile ikinci, Jean-Luc Melenchon yüzde 20,95 ile üçüncü sırada yer alıyor. Eric Zemmour yüzde 6.94 ile dördüncü sırada. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.
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emmanuel macron, marine le pen, seçim, fransa
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun ara sonuçlarına göre mevcut cumhurbaşkanı Macron yüzde 27,4 oranla lider durumda.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 90'ı sayıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ara sonuçlara göre görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27,4 oyla lider durumda.
Aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 24,58 ile ikinci, Jean-Luc Melenchon yüzde 20,95 ile üçüncü sırada yer alıyor. Eric Zemmour yüzde 6.94 ile dördüncü sırada.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.