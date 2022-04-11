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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun ara sonuçlarına göre mevcut cumhurbaşkanı Macron yüzde 27,4 oranla lider durumda. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T02:13+0300
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dünya
emmanuel macron
marine le pen
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 90'ı sayıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ara sonuçlara göre görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27,4 oyla lider durumda. Aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 24,58 ile ikinci, Jean-Luc Melenchon yüzde 20,95 ile üçüncü sırada yer alıyor. Eric Zemmour yüzde 6.94 ile dördüncü sırada. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.
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emmanuel macron, marine le pen, seçim, fransa

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 90'ı sayılan oylara göre Macron önde

02:13 11.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun ara sonuçlarına göre mevcut cumhurbaşkanı Macron yüzde 27,4 oranla lider durumda.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 90'ı sayıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ara sonuçlara göre görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27,4 oyla lider durumda.
Aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 24,58 ile ikinci, Jean-Luc Melenchon yüzde 20,95 ile üçüncü sırada yer alıyor. Eric Zemmour yüzde 6.94 ile dördüncü sırada.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.
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