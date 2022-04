https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-cumhurbaskanligi-yarisi-macron-da-le-pen-de-turkiye-ile-iliskilerini-iyi-tutmak-zorunda-1055471136.html

Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışı: Macron da Le Pen de Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda

Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışı: Macron da Le Pen de Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde bitiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen 2017'de olduğu gibi cumhurbaşkanlığı... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T16:30+0300

2022-04-11T16:30+0300

2022-04-11T16:39+0300

görüş

fransa

paris

avrupa

ab

abd

nato

rusya

emmanuel macron

marine le pen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055443334_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0a414b3109cbec97a4550243be8e199b.jpg

Fransız cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun nihai sonuçlarına göre Macron yüzde 27.85, Le Pen ise yüzde 23.15 oranında oy aldı.Neo-liberal ekonomi politikaları uygulayan görevdeki Cumhurbaşkanı Macron ilk kez aday olduğu 2017 seçimlerinin ilk turunda yüzde 24 oranında oy almıştı. Le Pen ise 5 yıl önceki ilk turda yüzde 21.3 oranında oyu kendine çekmişti.2017'de yüzde 19.50 oyla dördüncü gelen radikal solcu Jean-Luc Melenchon bu kez yüzde 22 oyla üçüncü gelerek ikinci tura kalamadı. Özellikle geçen yıl sonbaharda medyada ve kamuoyunda "yükselen isim" olarak öne çıkarılan aşırı sağcı Eric Zemmour'un sadece yüzde 7.1 oy alması dikkati çekti. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse de yüzde 4.8 oy aldı. Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4.6 ve Sosyalist Partinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 1.8 oyda kaldı. Diğer adaylar Fabien Roussel yüzde 2.3, Nicolas Dupont-Aignan ise yüzde 2.1 oya ulaştı.İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.Fransız seçimlerini Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol ve Fransa’da yaşayan gazeteci Fatih Karakaya, Sputnik’e değerlendirdi.‘Macron önde görünse de bir sürpriz olarak Le Pen de çıkabilir’Can Baydarol, sol adayların aldığı oya dikkat çekerek şunları kaydetti:‘Müslümanlar Macron'a oy vermeyecek’Fatih Karakaya da bu seçimlerin sonuçlarının 2007’nin bir devamı olduğunu belirterek şunları söyledi:‘Daha milliyetçi bir Fransa diğer ülkelerdeki milliyetçi rüzgârları da tetikleyebilir’Peki, Macron ya da Le Pen’in seçilmesi Fransa’nın Avrupa, ABD ve NATO ile olan ilişkilerini nasıl etkiler? Baydarol, “Fransa’da bir NATO karşıtlığı halihazırda var. Macron da zaten ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyerek bunu ifade etmişti” diyerek şunları ekledi:‘NATO'dan uzaklaşan, AB'den uzaklaşan bir Fransa'yı görebiliriz’Karakaya ise her iki Avrupa, ABD ve NATO ile olan siyasetlerinde farklı bir yol izleyeceğini düşünüyor:“Mesela şu anda Ukrayna'da yine NATO devreye giriyor, Fransa ABD ile aynı şekilde hareket ediyor” diye devam eden Karakaya, “Yani Macron'un sadece iç kamuoyuna verdiği mesajların pratikte hiçbir karşılığı yok, AB ordusunun kurulması falan da o kadar kolay bir mesele değil. Çünkü zaten AB içinde kendi aralarında bir anlaşma yok, uyumsuzluk var. Rusya'ya karşı bile şu an hangi tavır alınacağı konusu hiçbir şekilde netliğe kavuşmuş değil. Macron döneminde Amerikancı politikanın devam edeceğini, Amerika’nın güdümünde, NATO'nun güdümünde bir Avrupa politikasının devam edeceğini düşünüyorum” diye de ekledi.‘İslamofobi artık Avrupa’da son zamanlarda ‘Erdoğanfobi’ye dönüşmüştü’Fransa seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ile ilişkilerin seyrini nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. Baydarol’a göre bölgedeki enerji denklemi her iki adayı da Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya zorlayacak:‘Hangi aday seçilirse seçilsin Türkiye ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda’Karakaya da “Adayların hangisi seçilirse seçilsin Türkler ve Müslümanlar açısından birbirinden hiçbir farkı yok” görüşünü şöyle savunuyor:

https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-ilk-tur-cumhurbaskanligi-seciminin-kesin-sonuclari-aciklandi-1055467059.html

fransa

paris

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

fransa, paris, avrupa, ab, abd, nato, rusya, emmanuel macron, marine le pen, islamofobi, recep tayyip erdoğan, türkiye, turan salcı, can baydarol