https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-kus-gribi-nedeniyle-13-milyondan-fazla-kanatli-hayvan-itlaf-edildi-1055462481.html

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T12:37+0300

2022-04-11T12:37+0300

2022-04-11T12:39+0300

dünya

fransa

kuş gribi

abd

hayvan

ölüm

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Kuş gribi salgını Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının etkilediği son ülkelerden biri Fransa oldu.Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede kuş gribi nedeniyle Kasım ayının sonundan bu yana 13 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/abdde-kus-gribi-alarmi-23-milyon-tavuk-ve-hindi-itlaf-edildi-1055378005.html

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fransa, kuş gribi, abd, hayvan, ölüm