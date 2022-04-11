https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-kus-gribi-nedeniyle-13-milyondan-fazla-kanatli-hayvan-itlaf-edildi-1055462481.html
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:37+0300
2022-04-11T12:37+0300
2022-04-11T12:39+0300
dünya
fransa
kuş gribi
abd
hayvan
ölüm
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Kuş gribi salgını Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının etkilediği son ülkelerden biri Fransa oldu.Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede kuş gribi nedeniyle Kasım ayının sonundan bu yana 13 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/abdde-kus-gribi-alarmi-23-milyon-tavuk-ve-hindi-itlaf-edildi-1055378005.html
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fransa, kuş gribi, abd, hayvan, ölüm
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvan itlaf edildi
12:37 11.04.2022 (güncellendi: 12:39 11.04.2022) Abone ol
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi.
Kuş gribi salgını Avrupa ülkelerinde ve ABD'de hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının etkilediği son ülkelerden biri Fransa oldu.
Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede kuş gribi nedeniyle Kasım ayının sonundan bu yana 13 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın şimdiye kadarki en kötü kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.