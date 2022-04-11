https://tr.sputniknews.com/20220411/girdikleri-evde-dedektorle-arama-yapip-altinlari-caldilar-1055461971.html
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar
Adana’da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:22+0300
2022-04-11T12:22+0300
2022-04-11T12:22+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
türkiye
adana
dedektör
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Adana'da evinin penceresindeki demir şebekenin çıkarıldığını gören Ahmet B., evin bir odasında, içerisinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın da açık olduğunu fark etti.Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet B.’nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Niyazi T. ile arkadaşı Şeyhmuz T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen Niyazi T. ile Şeyhmuz T. evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullandıkları 2 çift eldiven, murç, balyoz ile metal detektör ele geçirildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, metal detektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyoz ile kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Niyazi T., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü. Şeyhmuz T. ise Niyazi T. ile olay günü tanıştıklarını, hırsızlık yapmadığını iddia etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şeyhmuz T. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyaları bulunamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/icisleri-bakani-soylu-2017-2021-arasinda-evden-hirsizlik-tum-turkiyede-yuzde-42-azalmistir-1055371478.html
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hırsız, hırsızlık, türkiye, adana, dedektör
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar
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Adana’da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Adana'da evinin penceresindeki demir şebekenin çıkarıldığını gören Ahmet B., evin bir odasında, içerisinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın da açık olduğunu fark etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet B.’nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Niyazi T. ile arkadaşı Şeyhmuz T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen Niyazi T. ile Şeyhmuz T. evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullandıkları 2 çift eldiven, murç, balyoz ile metal detektör ele geçirildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, metal detektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyoz ile kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Niyazi T., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü. Şeyhmuz T. ise Niyazi T. ile olay günü tanıştıklarını, hırsızlık yapmadığını iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şeyhmuz T. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyaları bulunamadı.