Global Times: ABD'nin zora dayalı diplomasisi artık daha az etkili

Çin'in Global Times gazetesinde yer alan editoryal görüş yazısında, ABD'nin zora dayalı diplomasisinin sahte ahlakı ve gerçek hegemonyası dünya tarafından...

Çin merkezli Global Times gazetesinin editör kadrosu tarafından kaleme alınan yazıda, ABD'nin Çin'e yönelik tek taraflı yaptırımları ve baskı politikası değerlendirildi.Yazıda, "Görünen o ki, Ukrayna krizi aynı zamanda ABD'nin baskı yoluyla kendisi için hegemonya arama doğasını yansıtan bir ayna. Washington, önce güvenlik cazibesiyle küçük ülkeleri gasp etti ve onları büyük ülkeleri kontrol etmek ve kontrol altına almak için piyon haline getirdi. Daha sonra ihtilafları kışkırtmaya devam etti, bu piyonları ateş çukuruna itti, müttefiklerini sözde değerlerle rehin aldı ve hegemonyasının bedelini onlara ödetti. Bundan sonra Washington, kapsamını daha da genişletti ve dünyadaki diğer ülkeleri taraf olmaya zorlamak için çeşitli araçlardan yararlandı, karşıtlarını alt etmeye ve mutlak hegemonyasını korumaya çalıştı" ifadelerine yer verildi.ABD'nin ironik olarak Çin'i son yıllarda 'zora dayalı diplomasi' yürütmekle suçladığı, ancak Ukrayna krizinin tam manasıyla ABD'nin diğer ülkeleri zorlamak için hiçbir çabadan kaçınmadığını gösterdiğine vurgu yapılan yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Nitekim 'zorlayıcı diplomasi', Washington'a özel olarak hazırlandı. 'Zorlayıcı diplomasi' terimi, ABD'li bilim insanları tarafından 1970'lerde ABD'nin Laos, Küba ve Vietnam'a yönelik politikalarını özetlemek için de icat edildi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, Latin Amerika'dan Avrupa'ya ve Asya Pasifik'e, askeri tehdit, siyasi izolasyon, yaptırımlar ve teknoloji üzerindeki ablukalar gibi haydutvari önlemlerle ABD, küçük ülkeleri ulusal çıkarlarına hizmet etmeleri için korkuttu."Tek taraflı yaptırımların yıkıcı etkilerine işaret edilen yazıda, "Veriler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD yaptırımları kaynaklı doğal olmayan can kayıplarının sayısının, aynı dönemdeki tüm savaşlarda meydana gelen toplam can kaybı sayısını aştığını gösterdi. ABD baskısına boyun eğmek istemeyen ülkelerin sayısı giderek artıyor" değerlendirmesi yer aldı.Yazıda, "ABD'nin 'zora dayalı diplomasisi', sahte ahlakı ve gerçek hegemonyası dünya tarafından görüldükçe, giderek daha etkisiz hale geliyor. Tarihin yanlış tarafında duran esasında Washington'dur. (ABD) Diğer ülkeleri, istediği her zaman 'ateşten kestane almak' için tehdit edemez ve hegemonyasını korkutma yoluyla genişletmesi pek mümkün değil" denildi.

