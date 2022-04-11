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https://tr.sputniknews.com/20220411/gokhan-ozen-1-liralik-manevi-tazminata-mahkum-edildi-1055462343.html
Gökhan Özen 1 liralık manevi tazminata mahkum edildi
Gökhan Özen 1 liralık manevi tazminata mahkum edildi
Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:32+0300
2022-04-11T12:37+0300
şarkıcı
yaşam
tazminat davası
gökhan özen
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Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, eski damatları şarkıcı Gökhan Özen'e, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle açtıkları tazminat davasını kazandı.Sevigen çifti, Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen’in avukatı katıldı.Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, “Gökhan Özen’in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Özen’in avukatı davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen’i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le 2010’da evlenmişti. 2016’da boşanan çiftin iki kızı var.Yaklaşık 5 yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya geldi. Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermiş, şunları söylemişti:"Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana 'Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok' dedikten üç sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten" diyen Özen, "Üç sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum” diye konuşmuştu.
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şarkıcı, tazminat davası, gökhan özen

Gökhan Özen 1 liralık manevi tazminata mahkum edildi

12:32 11.04.2022 (güncellendi: 12:37 11.04.2022)
© Instagram/Gökhan ÖzenGökhan Özen
Gökhan Özen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Instagram/Gökhan Özen
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Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen’e açtığı tazminat davasını kazandı. Özen'e 1 TL'lik manevi tazminat cezası verildi.
Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, eski damatları şarkıcı Gökhan Özen'e, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle açtıkları tazminat davasını kazandı.
Sevigen çifti, Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen’in avukatı katıldı.
Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, “Gökhan Özen’in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Özen’in avukatı davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen’i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.
Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le 2010’da evlenmişti. 2016’da boşanan çiftin iki kızı var.
Yaklaşık 5 yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya geldi. Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.
Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermiş, şunları söylemişti:
"Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem."
"Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana 'Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok' dedikten üç sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten" diyen Özen, "Üç sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum” diye konuşmuştu.
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