https://tr.sputniknews.com/20220411/gurcistan-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-reddetti---1055468759.html
Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti
Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna’yla ilgili durum nedeniyle Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açma niyetinde olmadıklarını belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:37+0300
2022-04-11T15:37+0300
2022-04-11T15:37+0300
ukrayna krizi
gürcistan
rusya
ukrayna
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055468991_0:88:3073:1816_1920x0_80_0_0_d9b22ca3d2a5fa3a3cf0ca131f582f2c.jpg
Garibaşvili, hükümet toplantısında, “Ukrayna’da felaket yaşanıyor. Biz barış ve istikrarı korumalı, kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Gürcistan’da hiçbir ikinci cephe olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla devletimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 8 Nisan’da, Ukrayna’nın Buça şehrini ziyaret etmeyi reddetti. Papuaşvili, Ukrayna’nın Gürcistan’a yönelik eylemlerinden dolayı Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefançuk’un davetinin yersiz olduğunu açıkladı. Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Gürcistan’ın Rusya’ya ‘askeri teçhizat ve yedek parça kaçaklığına’ izin verdiğini öne sürmüştü. Gürcistan, bu suçlamaları reddetmişti. Gürcistan devlet güvenlik servisi, Ukrayna’dan suçlamalarına delil sunmasını talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/alman-savunma-bakani-ukraynaya-dogrudan-ordu-stoklarindan-silah-tedarikinin-sonuna-geldik-1055460875.html
gürcistan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055468991_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1b5a573230ec0a90003e8ad740fc62f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gürcistan, rusya, ukrayna, silah
Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti
Abone ol
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna’yla ilgili durum nedeniyle Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açma niyetinde olmadıklarını belirtti.
Garibaşvili, hükümet toplantısında, “Ukrayna’da felaket yaşanıyor. Biz barış ve istikrarı korumalı, kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Gürcistan’da hiçbir ikinci cephe olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla devletimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 8 Nisan’da, Ukrayna’nın Buça şehrini ziyaret etmeyi reddetti. Papuaşvili, Ukrayna’nın Gürcistan’a yönelik eylemlerinden dolayı Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefançuk’un davetinin yersiz olduğunu açıkladı.
Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Gürcistan’ın Rusya’ya ‘askeri teçhizat ve yedek parça kaçaklığına’ izin verdiğini öne sürmüştü. Gürcistan, bu suçlamaları reddetmişti. Gürcistan devlet güvenlik servisi, Ukrayna’dan suçlamalarına delil sunmasını talep etmişti.