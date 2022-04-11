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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/gurcistan-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-reddetti---1055468759.html
Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti
Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna’yla ilgili durum nedeniyle Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açma niyetinde olmadıklarını belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:37+0300
2022-04-11T15:37+0300
ukrayna krizi
gürcistan
rusya
ukrayna
silah
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Garibaşvili, hükümet toplantısında, “Ukrayna’da felaket yaşanıyor. Biz barış ve istikrarı korumalı, kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Gürcistan’da hiçbir ikinci cephe olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla devletimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 8 Nisan’da, Ukrayna’nın Buça şehrini ziyaret etmeyi reddetti. Papuaşvili, Ukrayna’nın Gürcistan’a yönelik eylemlerinden dolayı Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefançuk’un davetinin yersiz olduğunu açıkladı. Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Gürcistan’ın Rusya’ya ‘askeri teçhizat ve yedek parça kaçaklığına’ izin verdiğini öne sürmüştü. Gürcistan, bu suçlamaları reddetmişti. Gürcistan devlet güvenlik servisi, Ukrayna’dan suçlamalarına delil sunmasını talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/alman-savunma-bakani-ukraynaya-dogrudan-ordu-stoklarindan-silah-tedarikinin-sonuna-geldik-1055460875.html
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gürcistan, rusya, ukrayna, silah

Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti

15:37 11.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna’yla ilgili durum nedeniyle Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açma niyetinde olmadıklarını belirtti.
Garibaşvili, hükümet toplantısında, “Ukrayna’da felaket yaşanıyor. Biz barış ve istikrarı korumalı, kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Gürcistan’da hiçbir ikinci cephe olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla devletimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 8 Nisan’da, Ukrayna’nın Buça şehrini ziyaret etmeyi reddetti. Papuaşvili, Ukrayna’nın Gürcistan’a yönelik eylemlerinden dolayı Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefançuk’un davetinin yersiz olduğunu açıkladı.
Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Gürcistan’ın Rusya’ya ‘askeri teçhizat ve yedek parça kaçaklığına’ izin verdiğini öne sürmüştü. Gürcistan, bu suçlamaları reddetmişti. Gürcistan devlet güvenlik servisi, Ukrayna’dan suçlamalarına delil sunmasını talep etmişti.
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