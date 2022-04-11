https://tr.sputniknews.com/20220411/gurcistan-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-reddetti---1055468759.html

Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti

Gürcistan, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı reddetti

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Ukrayna’yla ilgili durum nedeniyle Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açma niyetinde olmadıklarını belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T15:37+0300

2022-04-11T15:37+0300

2022-04-11T15:37+0300

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Garibaşvili, hükümet toplantısında, “Ukrayna’da felaket yaşanıyor. Biz barış ve istikrarı korumalı, kalkınmayı teşvik etmeliyiz. Gürcistan’da hiçbir ikinci cephe olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla devletimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 8 Nisan’da, Ukrayna’nın Buça şehrini ziyaret etmeyi reddetti. Papuaşvili, Ukrayna’nın Gürcistan’a yönelik eylemlerinden dolayı Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefançuk’un davetinin yersiz olduğunu açıkladı. Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Gürcistan’ın Rusya’ya ‘askeri teçhizat ve yedek parça kaçaklığına’ izin verdiğini öne sürmüştü. Gürcistan, bu suçlamaları reddetmişti. Gürcistan devlet güvenlik servisi, Ukrayna’dan suçlamalarına delil sunmasını talep etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220411/alman-savunma-bakani-ukraynaya-dogrudan-ordu-stoklarindan-silah-tedarikinin-sonuna-geldik-1055460875.html

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