https://tr.sputniknews.com/20220411/ibb-cift-bilet-uygulanan-hat-ve-saatleri-acikladi-1055468256.html

İBB çift bilet uygulanan hat ve saatleri açıkladı

İBB çift bilet uygulanan hat ve saatleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağustos 2019’da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmeti için belirlenen ücret tarifesine ilişkin açıklama yaptı. İBB’nin... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T15:23+0300

2022-04-11T15:23+0300

2022-04-11T15:37+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekonomi

metro

metrobüs

gece

bilet

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İstanbul'da gece saatlerinde bazı toplu taşıma hatlarında çift bilet tarifesinin uygulandığını belirten vatandaşlar, sosyal medya üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepkilerini dile getirdi.‘İBB Beyaz Masa’ resmi Twitter hesabından bir kullanıcının gece çift bilet tarifesiyle ilgili bir kullanıcının dün sorduğu soru üzerine, "Merhaba, 9 Nisan 2022 cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" yanıtını verdi.İBB de söz konusu tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul'da Ağustos 2019'da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmetinin, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ettiği belirtildi.UKOME kararıyla belirlenen ücret tarifesinin, metrobüste gündüz fiyatından, metro, otobüs ve vapurlarda ise çift bilet olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise 6 Şubat 2020'de alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaya girmişti" ifadesi kullanıldı.İstanbulluların, 6 metro hattında hafta sonları ve 9 İETT otobüsü hattında her gün 24 saat kesintisiz toplu ulaşımla seyahat edebildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesi çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli. Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor."Metro HatlarıMetrobüs HatlarıOtobüs HatlarıŞehir Hatları

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metrobüs, gece, bilet