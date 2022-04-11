https://tr.sputniknews.com/20220411/ibb-meclisinde-halk-sut-tartismasi-1055475465.html
İBB Meclisi’nde 'Halk Süt' tartışması
İBB Meclisi’nde 'Halk Süt' tartışması
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt'ün maliyetinden çok reklama para harcandığını belirterek, "Israrla söylüyorum... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:23+0300
2022-04-11T19:23+0300
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İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi.İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, "Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz. 'Yalan' diyorsunuz da kesin hesap ve belediyenin resmi verileri bunlar." diye konuştu.İBB'nin süt dağıtımı oturumda tartışıldıAK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt ile ilgili eleştirileri gerilime neden oldu."Kanuna uygun, belediyenin menfaatine uygun yapın." diyen Kaynar, sütün pahalıya satın alındığını, marketlerde daha ucuza satıldığını, dağıtım için de çok fazla harcama yapıldığını savunarak, süt yardımının kartlara yüklenebileceğini söyledi.Kaynar, "Ama reklam yapılamaz o zaman. Reklama sütün maliyetinin yarısı kadar maliyet harcanmış." diye konuştu.CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da "Süt dağıtılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?" diye Kaynar'a tepki gösterdi.Kaynar, "Kesinlikle rahatsız olmuyorum. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. Markette 5.45 olan sütü siz 8.71 liraya dağıtmışsınız. İyi bir şey yapıyorum diye arkasına bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın ama çalmadan dağıtın olur mu?" dedi.Öte yandan Kaynar, CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol'un sürekli kendisini tahrik ettiğini belirterek, bir süre tartışma yaşadı.
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İBB Meclisi’nde 'Halk Süt' tartışması
19:23 11.04.2022 (güncellendi: 19:25 11.04.2022) Abone ol
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt'ün maliyetinden çok reklama para harcandığını belirterek, "Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın ama çalmadan dağıtın olur mu?" dedi.
İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.
AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi.
İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, "Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz. 'Yalan' diyorsunuz da kesin hesap ve belediyenin resmi verileri bunlar." diye konuştu.
İBB'nin süt dağıtımı oturumda tartışıldı
AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın çocuklara ücretsiz dağıtılan Halk Süt ile ilgili eleştirileri gerilime neden oldu.
"Kanuna uygun, belediyenin menfaatine uygun yapın." diyen Kaynar, sütün pahalıya satın alındığını, marketlerde daha ucuza satıldığını, dağıtım için de çok fazla harcama yapıldığını savunarak, süt yardımının kartlara yüklenebileceğini söyledi.
Kaynar, "Ama reklam yapılamaz o zaman. Reklama sütün maliyetinin yarısı kadar maliyet harcanmış." diye konuştu.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da "Süt dağıtılmasından niye rahatsız oluyorsunuz?" diye Kaynar'a tepki gösterdi.
Kaynar, "Kesinlikle rahatsız olmuyorum. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. Markette 5.45 olan sütü siz 8.71 liraya dağıtmışsınız. İyi bir şey yapıyorum diye arkasına bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın ama çalmadan dağıtın olur mu?" dedi.
Öte yandan Kaynar, CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol'un sürekli kendisini tahrik ettiğini belirterek, bir süre tartışma yaşadı.