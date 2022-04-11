https://tr.sputniknews.com/20220411/iftar-sonrasi-komsular-arasinda-tasli-sopali-kavga-8-yarali--1055480769.html

İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T23:25+0300

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türkiye

şanlıurfa

kavga

komşu

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Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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şanlıurfa, kavga, komşu