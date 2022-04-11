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İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T23:25+0300
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şanlıurfa
kavga
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Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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şanlıurfa, kavga, komşu

İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

23:25 11.04.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLIŞanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında iftar sonrası başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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