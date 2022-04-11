https://tr.sputniknews.com/20220411/ingilterede-gida-bankalarindan-hukumete-cagri-kirilma-noktasindayiz-bir-seyler-yapin-1055458681.html

İngiltere'de gıda bankalarından hükümete çağrı: Kırılma noktasındayız, bir şeyler yapın

İngiltere'de gıda bankalarından hükümete çağrı: Kırılma noktasındayız, bir şeyler yapın

İngiltere'de enflasyonun rekor seviyelere çıkması ile artan ekonomik maliyetler, gıda bankalarına talebi artırdı. Ülkede gıda bankası olarak faaliyet gösteren... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T11:19+0300

2022-04-11T11:19+0300

2022-04-11T11:29+0300

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İngiltere'de faaliyet gösteren ve 550'den fazla gıda bankasından oluşan bir grup, Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a çağrıda bulundu. Yaşam maliyetinin artması ile sürdürülemez bir talep artışından yakınılan çağrıda gıda bankaları, 'kırılma noktasına' yakın olduklarını bildirdi.Yükselen enerji fiyatları, artan gıda maliyetleri ve sigorta zammı, 2021'in son aylarından bu yana bazı gıda bankalarındaki yardım talebinin ikiye katlanmasıyla birlikte giderek artan sayıda aileyi dağılmanın eşiğine getiriyor.Independent Food Aid Network (IFAN) adlı gıda bankaları çatı kuruluşu, Başbakan Johnson'a ve hükümete yazdığı mektupta, 'hızla artan' yoksulluk ve açlığı azaltmak için derhal harekete geçilmesini istedi.Mektupta Bakan Sunak, faturalar konusunda herhangi bir ekstra yardımdan bahsetmediği için yoksul aileleri koruyamamakla suçlandı. IFAN, beklenen enflasyona paralel olarak sosyal yardımları yüzde 8 orananında artırma, 5 haftadır süren sosyal yardım bekleyişini sona erdirme ve çok kötü durumda olan ailelere nakit kriz ödemeleri sağlama çağrısı yaptı.'Acil önlemler alınmalı'Kuruluş tarafından hükümete gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: Londra'ya bağlı Kent idari bölgesinde faalliyet gösteren Second Chance Medway adlı kuruluşun yöneticisi Penny Keevil, The Independent'a verdiği demeçte, gıda yardımı yapılan hane sayısının neredeyse 2 bini geçtiğini söyledi. Bu, Ekim 2021'deki sayının neredeyse iki katı.'Son 30 yılda gördüğüm en kötü yoksulluk'Durumu “Son 30 yılda gördüğüm en kötü yoksulluk” sözleriyle özetleyen Keevil, "İnsanlar gözyaşları içinde yanımıza gelip 'Ya faturayı ben ödeyeyim ya da çocukları besleyeyim' diyorlar. Ben de 'Faturayı sen öde, biz çocukları doyuralım' diyorum" ifadelerini kullandı.Bazı gıda bankaları ise arz talebi karşılayamadığı için verdikleri gıda miktarını kısmak zorunda kaldı. Keevil, "Hepimiz kırılma noktasındayız. Herkese yardım etmek gerçek bir mücadele yöntemi olacak. Hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor” diye belirtti. 'Bazı insanların sebze pişirmeye daha gücü yetmiyor'Micah Liverpool adlı gıda bankasının koordinatörü Paul O'Brien, yardım talebinin 2020'de haftada 220 koli iken, bugün haftada yaklaşık 400 koliye yükseldiğini belirtti. O'Brien bu artışı, yükselen fatura maliyetlerine bağladı. “Daha önce görmediğim türden bir zorluk" sözleriyle durumu özetleyen O'Brien, "Isınmak için bir odada yaşayan aileleri görüyoruz. Çünkü kaloriferi yakmaya paraları yetmiyor. Bazı insanların sebze pişirmeye daha gücü yetmiyor" dedi. İngiliz koordinatör, "Gıda bankaları giderek artan talebe ayak uyduramıyor. Korkarım bazı hayır kurumlarının bozulduğunu ve bazı insanların sefalet içinde kaldığını görebilirsiniz" diye ekledi. Citizens Advice adlı kuruluş ise son aylarda krizde rekor sayıda insan gördü. Hayır kurumu, Mart ayında yaklaşık 25 bin kişiyi gıda bankalarına veya diğer acil destek kurumlarına yönlendirdi. Burada da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında artış görüldü.Gaz ve elektrik faturalarının yüzde 50 oranında arttığı Aralık ayında, yeni enerji tarifelerine geçilmesinden bu yana gıda bankalarına başvurular düzenli olarak artıyor.

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ingiltere, gıda, gıda fiyatları, zam, enflasyon, artış, hükümet, çağrı