https://tr.sputniknews.com/20220411/insaatta-maliyet-bir-yilda-yuzde-90-artti-1055476825.html

İnşaatta maliyet bir yılda yüzde 90 arttı

İnşaatta maliyet bir yılda yüzde 90 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T19:55+0300

2022-04-11T19:55+0300

2022-04-11T19:55+0300

ekonomi

inşaat

işçi

maliyet

endeks

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İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.82, işçilik endeksi yüzde 0.10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110.44, işçilik endeksi yüzde 41.29 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6.74, işçilik endeksi yüzde 0.74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122.66, işçilik endeksi yüzde 41.71 arttı.

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inşaat, işçi, maliyet, endeks