https://tr.sputniknews.com/20220411/ispanyada-ici-doldurulmus-binden-fazla-hayvan-bulundu-piyasa-degeri-29-milyon-euro-1055463450.html

İspanya'da içi doldurulmuş binden fazla hayvan bulundu: Piyasa değeri 29 milyon euro

İspanya'da içi doldurulmuş binden fazla hayvan bulundu: Piyasa değeri 29 milyon euro

İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen operasyonla bir işadamına ait piyasa değeri 29 milyon euro olan bin 90 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:00+0300

2022-04-11T13:00+0300

2022-04-11T13:11+0300

ispanya

yaşam

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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İspanya’nın Valencia şehrine bağlı Betera kasabasında Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda iki ayrı depoda toplam bin 90 adet dondurulmuş hayvan ele geçirildi. Söz konusu hayvanlardan 405’inin ise koruma altındaki türlere ait olduğu bildirildi. Yetkililer, bir işadamına ait olduğu tespit edilen dondurulmuş hayvan koleksiyonunun toplam değerinin 29 milyon euro olduğunu açıkladı.Operasyon ile İspanya tarihinde koruma altındaki türlere ait en büyük dondurulmuş hayvan koleksiyonunun ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında nesli tükenmiş olan kıvrık boynuzlu Oriks ile nesli tükenme tehlikesi altında olan Addaks ve Bengal kaplanı bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen diğer dondurulmuş hayvanlar arasında çita, leopar, aslan, vaşak, kutup ayısı, kar leoparı, beyaz gergedanın yanı sıra 198 adet fildişi de bulunuyor.İspanya Sivil Muhafızları operasyon sonucunda iki kişinin tutuklanarak haklarında kaçakçılık ve doğal hayatın korunmasına karşı suç işleme şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220302/dunyada-her-dort-hayvan-ve-bitki-turunden-biri-yok-olma-tehlikesi-altinda-1054357961.html

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ispanya, nesli tükenmekte olan hayvanlar