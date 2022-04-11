https://tr.sputniknews.com/20220411/istanbulda-da-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1055477945.html
Karadeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Karadeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve birkaç... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T20:51+0300
2022-04-11T20:51+0300
2022-04-11T21:27+0300
türkiye
deprem
karadeniz
istanbul
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki deprem 37.72 kilometre derinlikte gerçekleşti.AFAD'dan açıklamaAFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.Deprem İstanbul'da da hissedildi.Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdustanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
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deprem, karadeniz, istanbul
Karadeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi
20:51 11.04.2022 (güncellendi: 21:27 11.04.2022) Abone ol
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki deprem 37.72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan açıklama
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Kentin birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu
stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."