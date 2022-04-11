https://tr.sputniknews.com/20220411/kadin-surucunun-aynasini-kiran-kisinin-cezasi-belli-oldu-1055476389.html
Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu
Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu
İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'a trafikte drift yaptığı için 11 bin 114 lira para cezası verildi. Ayrıca Karataş'ın ehliyetine... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:46+0300
2022-04-11T19:46+0300
2022-04-11T19:46+0300
türkiye
istanbul
trafik cezası
drift
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde trafikte tartışığı kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'ın başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.Gözaltına alınan Karataş'ın, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen Karataş'ın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.
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istanbul, trafik cezası, drift
Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu
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İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'a trafikte drift yaptığı için 11 bin 114 lira para cezası verildi. Ayrıca Karataş'ın ehliyetine 60 gün el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde trafikte tartışığı kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'ın başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.
Gözaltına alınan Karataş'ın, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.
Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen Karataş'ın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.