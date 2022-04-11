https://tr.sputniknews.com/20220411/kadin-surucunun-aynasini-kiran-kisinin-cezasi-belli-oldu-1055476389.html

Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu

Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu

İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'a trafikte drift yaptığı için 11 bin 114 lira para cezası verildi. Ayrıca Karataş'ın ehliyetine... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T19:46+0300

2022-04-11T19:46+0300

2022-04-11T19:46+0300

türkiye

istanbul

trafik cezası

drift

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde trafikte tartışığı kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'ın başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.Gözaltına alınan Karataş'ın, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen Karataş'ın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.

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istanbul, trafik cezası, drift