https://tr.sputniknews.com/20220411/kralice-2-elizabethten-koronavirus-degerlendirmesi-insani-cok-yorgun-ve-bitap-birakiyor-1055465256.html
Kraliçe 2. Elizabeth'ten koronavirüs değerlendirmesi: İnsanı çok yorgun ve bitap bırakıyor
Kraliçe 2. Elizabeth'ten koronavirüs değerlendirmesi: İnsanı çok yorgun ve bitap bırakıyor
Bu ay 96 yaşına giren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 'çok yorgun ve bitap' düştüğünü itiraf etti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T14:21+0300
2022-04-11T14:21+0300
2022-04-11T14:24+0300
dünya
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
kovid-19
koronavirüs
pandemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055465343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f935b0d62990256ccb843126a200453.png
Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nden yaptığı bir video bağlantısı aracılığıyla uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. Londra'da bir hastanede Kraliçe Elizabeth Birimi'nin açılışı için yaptığı görüntülü konuşmada Kraliçe, koronavirüsün insanı çok yorgun ve bitap bıraktığı değerlendirmesini yaptı.Elizabeth, hastanede tedavi gören hastalardan Asef Hüseyin ile yaptığı kısa konuşmada, "Kişiyi çok yorgun ve bitkin bırakıyor, değil mi? Bu korkunç bir salgın. Hiç hoş sonuçları olmuyor" dedi.Kraliçe, birimin inşaatında çalışan işçilerle de konuştu. İşçiler, Elizabeth ile konuşmalarında 'Dunkirk ruhu'na atıfta bulundular. Kraliçe ise buna karşılık "Şükürler olsun, hâlâ var" yanıtını verdi.Konuşmaların ardından Kraliçenin kişisel temsilcisi Kenneth Olisa, birimin açık olduğunu ilan etmek adına Kraliçe şerefine bir plaket açtı. Bu ay 96 yaşına giren Kraliçe Elizabeth'e Şubat ayında koronavirüs teşhisi konmuştu. Kraliçe, Buckingham Sarayı'nın 'hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar' olarak tanımladığı belirtilere sahipti. İngiltere Kraliçesi, son birkaç aydır aynı zamanda bir baston da kullanıyor. Şubat ayından önce da Kraliyet Ailesinin diğer üyeleri, onu halka açık etkinliklerde temsil ederek faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/kralice-2-elizabeth-koronavirus-sonrasi-isine-dondu-1054360481.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055465343_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_00188cfe4b1bad28bd064f2ba9a72f54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, kovid-19, koronavirüs, pandemi
Kraliçe 2. Elizabeth'ten koronavirüs değerlendirmesi: İnsanı çok yorgun ve bitap bırakıyor
14:21 11.04.2022 (güncellendi: 14:24 11.04.2022) Abone ol
Bu ay 96 yaşına giren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 'çok yorgun ve bitap' düştüğünü itiraf etti.
Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nden yaptığı bir video bağlantısı aracılığıyla uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.
Londra'da bir hastanede Kraliçe Elizabeth Birimi'nin açılışı için yaptığı görüntülü konuşmada Kraliçe, koronavirüsün insanı çok yorgun ve bitap bıraktığı değerlendirmesini yaptı.
Elizabeth, hastanede tedavi gören hastalardan Asef Hüseyin ile yaptığı kısa konuşmada, "Kişiyi çok yorgun ve bitkin bırakıyor, değil mi? Bu korkunç bir salgın. Hiç hoş sonuçları olmuyor" dedi.
Kraliçe, birimin inşaatında çalışan işçilerle de konuştu. İşçiler, Elizabeth ile konuşmalarında 'Dunkirk ruhu'na atıfta bulundular. Kraliçe ise buna karşılık "Şükürler olsun, hâlâ var" yanıtını verdi.
Konuşmaların ardından Kraliçenin kişisel temsilcisi Kenneth Olisa, birimin açık olduğunu ilan etmek adına Kraliçe şerefine bir plaket açtı.
Bu ay 96 yaşına giren Kraliçe Elizabeth'e Şubat ayında koronavirüs teşhisi konmuştu. Kraliçe, Buckingham Sarayı'nın 'hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar' olarak tanımladığı belirtilere sahipti.
İngiltere Kraliçesi, son birkaç aydır aynı zamanda bir baston da kullanıyor. Şubat ayından önce da Kraliyet Ailesinin diğer üyeleri, onu halka açık etkinliklerde temsil ederek faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmıştı.