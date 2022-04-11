https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-natonun-finlandiya-ve-isvecle-genislemesi-avrupayi-daha-guvenli-yapmayacak-1055462944.html

Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak

Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma planlarına ilişkin, ittifakın genişlemesinin Avrupa’yı daha güvenli bir yer haline... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T12:43+0300

2022-04-11T12:43+0300

2022-04-11T12:55+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

nato

rusya

finlandiya

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054050155_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_34fc20abaaa2d0ffe015a0eda66cca9e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma yönündeki planlarıa ilişkin yorum yaptı.Peskov, ilgili soruya verdiği yanıtta, "İttifakın çatışmaya yönelik bir enstrüman olduğunu defalarca söyledik. NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil. Dolayısıyla ittifakın daha da genişlemesi, tabii ki Avrupa kıtasını daha güvenli yapmayacak" ifadelerini kullandı.

rusya

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, dmitriy peskov, nato, rusya, finlandiya, isveç