https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-natonun-finlandiya-ve-isvecle-genislemesi-avrupayi-daha-guvenli-yapmayacak-1055462944.html
Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak
Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma planlarına ilişkin, ittifakın genişlemesinin Avrupa’yı daha güvenli bir yer haline... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:43+0300
2022-04-11T12:43+0300
2022-04-11T12:55+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
nato
rusya
finlandiya
isveç
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma yönündeki planlarıa ilişkin yorum yaptı.Peskov, ilgili soruya verdiği yanıtta, "İttifakın çatışmaya yönelik bir enstrüman olduğunu defalarca söyledik. NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil. Dolayısıyla ittifakın daha da genişlemesi, tabii ki Avrupa kıtasını daha güvenli yapmayacak" ifadelerini kullandı.
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kremlin, dmitriy peskov, nato, rusya, finlandiya, isveç
Kremlin: NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le genişlemesi Avrupa’yı daha güvenli yapmayacak
12:43 11.04.2022 (güncellendi: 12:55 11.04.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma planlarına ilişkin, ittifakın genişlemesinin Avrupa’yı daha güvenli bir yer haline getirmeyeceği değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma yönündeki planlarıa ilişkin yorum yaptı.
Peskov, ilgili soruya verdiği yanıtta, "İttifakın çatışmaya yönelik bir enstrüman olduğunu defalarca söyledik. NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değil. Dolayısıyla ittifakın daha da genişlemesi, tabii ki Avrupa kıtasını daha güvenli yapmayacak" ifadelerini kullandı.