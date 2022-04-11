https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-putin-ile-avusturya-basbakani-arasindaki-gorusme-bugunun-standartlarina-gore-kisa-surdu-1055480315.html

Kremlin: Putin ile Avusturya Başbakanı arasındaki görüşme bugünün standartlarına göre kısa sürdü

Kremlin: Putin ile Avusturya Başbakanı arasındaki görüşme bugünün standartlarına göre kısa sürdü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve Avusturya Başbakanı Nehammer arasındaki görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T22:58+0300

2022-04-11T22:58+0300

2022-04-11T22:57+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

vladimir plahotnyuk

avusturya

karl nehammer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053876463_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_136102719bced21a95d5f5986c4dcd74.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini söyledi.Liderler arasındaki görüşme Putin’in Moskova bölgesindeki rezidansında yapılmış ve Avusturya medyasına göre yaklaşık olarak 90 dakika sürmüştü.Peskov, “Görüşme fazla uzun sürmedi. Son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediği söylenebilir” diye konuştu.Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşme sonrasında iyimserlik eksikliğine ilişkin açıklamasını yorumlaması talebi karşısında Peskov, görüşmenin sonuçları ile ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını ve bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

rusya

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy peskov, rusya, vladimir plahotnyuk, avusturya, karl nehammer