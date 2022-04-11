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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-putin-ile-avusturya-basbakani-arasindaki-gorusme-bugunun-standartlarina-gore-kisa-surdu-1055480315.html
Kremlin: Putin ile Avusturya Başbakanı arasındaki görüşme bugünün standartlarına göre kısa sürdü
Kremlin: Putin ile Avusturya Başbakanı arasındaki görüşme bugünün standartlarına göre kısa sürdü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve Avusturya Başbakanı Nehammer arasındaki görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini belirtti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T22:58+0300
2022-04-11T22:57+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
vladimir plahotnyuk
avusturya
karl nehammer
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini söyledi.Liderler arasındaki görüşme Putin’in Moskova bölgesindeki rezidansında yapılmış ve Avusturya medyasına göre yaklaşık olarak 90 dakika sürmüştü.Peskov, “Görüşme fazla uzun sürmedi. Son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediği söylenebilir” diye konuştu.Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşme sonrasında iyimserlik eksikliğine ilişkin açıklamasını yorumlaması talebi karşısında Peskov, görüşmenin sonuçları ile ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını ve bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.
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dmitriy peskov, rusya, vladimir plahotnyuk, avusturya, karl nehammer

Kremlin: Putin ile Avusturya Başbakanı arasındaki görüşme bugünün standartlarına göre kısa sürdü

22:58 11.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin ve Avusturya Başbakanı Nehammer arasındaki görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediğini söyledi.
Liderler arasındaki görüşme Putin’in Moskova bölgesindeki rezidansında yapılmış ve Avusturya medyasına göre yaklaşık olarak 90 dakika sürmüştü.
Peskov, “Görüşme fazla uzun sürmedi. Son zamanın standartlarına göre çok uzun sürmediği söylenebilir” diye konuştu.
Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşme sonrasında iyimserlik eksikliğine ilişkin açıklamasını yorumlaması talebi karşısında Peskov, görüşmenin sonuçları ile ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını ve bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.
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