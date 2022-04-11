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SON DAKİKA| Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/lavrov-harekat-abdnin-tam-hakimiyeti-ongoren-pervasiz-politikasina-son-vermek-icin-hazirlandi-1055466148.html
Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ABD ve ona bağlı diğer Batılı ülkelerin dünyada tam hakimiyet kurmaya yönelik pervasız... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T14:21+0300
2022-04-11T14:28+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
rossiya 24
ukrayna
abd
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Özel askeri harekatımız, ABD ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin pervasızca genişlemesine ve uluslararası arenada tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için tasarlandı. Uluslararası hukukun en ağır ihlalleriyle, şu anda sürekli tekrarladıkları ve vakadan vakaya geliştirdikleri birtakım kurallara göre inşa edilen bir hakimiyet" dedi.
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rusya, sergey lavrov, rossiya 24, ukrayna, abd

Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı

14:21 11.04.2022 (güncellendi: 14:28 11.04.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ABD ve ona bağlı diğer Batılı ülkelerin dünyada tam hakimiyet kurmaya yönelik pervasız çizgisine son verme amacıyla hazırlandığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Özel askeri harekatımız, ABD ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin pervasızca genişlemesine ve uluslararası arenada tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için tasarlandı. Uluslararası hukukun en ağır ihlalleriyle, şu anda sürekli tekrarladıkları ve vakadan vakaya geliştirdikleri birtakım kurallara göre inşa edilen bir hakimiyet" dedi.
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