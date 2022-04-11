https://tr.sputniknews.com/20220411/lavrov-harekat-abdnin-tam-hakimiyeti-ongoren-pervasiz-politikasina-son-vermek-icin-hazirlandi-1055466148.html

Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı

Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ABD ve ona bağlı diğer Batılı ülkelerin dünyada tam hakimiyet kurmaya yönelik pervasız... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:21+0300

2022-04-11T14:21+0300

2022-04-11T14:28+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

rossiya 24

ukrayna

abd

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Özel askeri harekatımız, ABD ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin pervasızca genişlemesine ve uluslararası arenada tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için tasarlandı. Uluslararası hukukun en ağır ihlalleriyle, şu anda sürekli tekrarladıkları ve vakadan vakaya geliştirdikleri birtakım kurallara göre inşa edilen bir hakimiyet" dedi.

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rusya, sergey lavrov, rossiya 24, ukrayna, abd