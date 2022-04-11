https://tr.sputniknews.com/20220411/lavrov-harekat-abdnin-tam-hakimiyeti-ongoren-pervasiz-politikasina-son-vermek-icin-hazirlandi-1055466148.html
Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ABD ve ona bağlı diğer Batılı ülkelerin dünyada tam hakimiyet kurmaya yönelik pervasız... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T14:21+0300
2022-04-11T14:21+0300
2022-04-11T14:28+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
rossiya 24
ukrayna
abd
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Özel askeri harekatımız, ABD ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin pervasızca genişlemesine ve uluslararası arenada tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için tasarlandı. Uluslararası hukukun en ağır ihlalleriyle, şu anda sürekli tekrarladıkları ve vakadan vakaya geliştirdikleri birtakım kurallara göre inşa edilen bir hakimiyet" dedi.
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rusya, sergey lavrov, rossiya 24, ukrayna, abd
Lavrov: Harekat, ABD'nin tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için hazırlandı
14:21 11.04.2022 (güncellendi: 14:28 11.04.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ABD ve ona bağlı diğer Batılı ülkelerin dünyada tam hakimiyet kurmaya yönelik pervasız çizgisine son verme amacıyla hazırlandığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Özel askeri harekatımız, ABD ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin pervasızca genişlemesine ve uluslararası arenada tam hakimiyeti öngören pervasız politikasına son vermek için tasarlandı. Uluslararası hukukun en ağır ihlalleriyle, şu anda sürekli tekrarladıkları ve vakadan vakaya geliştirdikleri birtakım kurallara göre inşa edilen bir hakimiyet" dedi.