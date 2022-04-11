https://tr.sputniknews.com/20220411/mansur-yavastan-umit-ozdagin-kendisini-aday-gostermesi-hakkinda-aciklama-1055462849.html

Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 'adaylık' açıklaması hakkında konuştu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T12:39+0300

2022-04-11T12:39+0300

2022-04-11T12:39+0300

politika

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.CHP'li Yavaş, bugün saat 12.00’de İyi Parti lideri Akşener’i ziyaret etmek için Genel Merkez'e gitti. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mansur yavaş