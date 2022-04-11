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Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi hakkında açıklama
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi hakkında açıklama
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 'adaylık' açıklaması hakkında konuştu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:39+0300
2022-04-11T12:39+0300
politika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.CHP'li Yavaş, bugün saat 12.00’de İyi Parti lideri Akşener’i ziyaret etmek için Genel Merkez'e gitti. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.
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Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ’ın kendisini aday göstermesi hakkında açıklama

12:39 11.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 'adaylık' açıklaması hakkında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi.
CHP'li Yavaş, bugün saat 12.00’de İyi Parti lideri Akşener’i ziyaret etmek için Genel Merkez'e gitti. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.
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