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Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor
Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor
Meksika'da, halk dün yapılan referandumda Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a görevine devam etmesi yönünde destek verdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T08:18+0300
2022-04-11T08:20+0300
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meksika
andres manuel lopez obrador
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Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), katılımın düşük olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 90.3'ünün Lopez Obrador lehine oy kullandığını belirterek, Devlet Başkanı'nın 2024'teki seçimlere kadar görevini sürdürmesini onayladığını açıkladı. Sandığa gidenlerin yüzde 7.8'i ise olumsuz görüş bildirerek, Lopez Obrador'dan görevini bırakmasını istedi. Sandığa katılım oranının yüzde 20'nin altında olması nedeniyle yasal bağlayıcılığı bulunmayan referanduma, halkın yeterince ilgi göstermemesi dikkati çekti. Muhalefet ise dün referandumun gereksiz ve masraflı olduğunu öne sürerek sandığa gitmeyeceğini duyurmuştu. Lopez Obrador neden referandum istedi? Meksika'da 2018 başkanlık seçimleri öncesinde Obrador, seçimi kazanması halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının devamının halk tarafından onaylanması için referandum düzenleyeceğini söylemişti. Ülkede ilk kez bu tarz bir referandumun gerçekleştirilmesi nedeniyle 2019'da anayasada gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de düzenlenmesi hedeflenmişti. Yasal sürecin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.
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meksika, andres manuel lopez obrador, referandum

Meksikalılar, Devlet Başkanı Obrador'un görevine devam etmesini destekliyor

08:18 11.04.2022 (güncellendi: 08:20 11.04.2022)
© REUTERS / GUSTAVO GRAFMeksika- Referandum
Meksika- Referandum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / GUSTAVO GRAF
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Meksika'da, halk dün yapılan referandumda Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a görevine devam etmesi yönünde destek verdi.
Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), katılımın düşük olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 90.3'ünün Lopez Obrador lehine oy kullandığını belirterek, Devlet Başkanı'nın 2024'teki seçimlere kadar görevini sürdürmesini onayladığını açıkladı.
Sandığa gidenlerin yüzde 7.8'i ise olumsuz görüş bildirerek, Lopez Obrador'dan görevini bırakmasını istedi. Sandığa katılım oranının yüzde 20'nin altında olması nedeniyle yasal bağlayıcılığı bulunmayan referanduma, halkın yeterince ilgi göstermemesi dikkati çekti.
Muhalefet ise dün referandumun gereksiz ve masraflı olduğunu öne sürerek sandığa gitmeyeceğini duyurmuştu.

Lopez Obrador neden referandum istedi?

Meksika'da 2018 başkanlık seçimleri öncesinde Obrador, seçimi kazanması halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının devamının halk tarafından onaylanması için referandum düzenleyeceğini söylemişti.
Ülkede ilk kez bu tarz bir referandumun gerçekleştirilmesi nedeniyle 2019'da anayasada gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de düzenlenmesi hedeflenmişti. Yasal sürecin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.
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