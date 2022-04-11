https://tr.sputniknews.com/20220411/meta-ukraynalilarin-ruslara-siddet-cagrilarinin-onunu-acan-politikasindan-vazgecmedi--1055469319.html
Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi
Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi
Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:03+0300
2022-04-11T16:03+0300
2022-04-11T16:08+0300
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Bir şirket çalışanın açıklamalarının aktarıldığı Reuters haberinde Meta’dan birçok çalışanın Ukraynalılara, daha önce Ortadoğu ve başka yerlerdeki kullanıcılar için tabu olan yorumlar yazması olanağının verilmesinden hoşnutsuz olduğu kaydedildi.Bu politikanın nefret söylemleri ve şiddet çağrılarının ‘doğru’ insanları hedef aldığında kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim yarattığı belirtildi.Reuters’ın şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, daha önce bu politikadan 11 ülkede vazgeçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
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meta, instagram, rusya, ukrayna
Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi
16:03 11.04.2022 (güncellendi: 16:08 11.04.2022) Abone ol
Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların geçerliliğini 30 Nisan’a kadar uzattı.
Bir şirket çalışanın açıklamalarının aktarıldığı Reuters haberinde Meta’dan birçok çalışanın Ukraynalılara, daha önce Ortadoğu ve başka yerlerdeki kullanıcılar için tabu olan yorumlar yazması olanağının verilmesinden hoşnutsuz olduğu kaydedildi.
Bu politikanın nefret söylemleri ve şiddet çağrılarının ‘doğru’ insanları hedef aldığında kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim yarattığı belirtildi.
Reuters’ın şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, daha önce bu politikadan 11 ülkede vazgeçilmişti.