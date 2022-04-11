https://tr.sputniknews.com/20220411/meta-ukraynalilarin-ruslara-siddet-cagrilarinin-onunu-acan-politikasindan-vazgecmedi--1055469319.html

Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi

Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi

Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T16:03+0300

2022-04-11T16:03+0300

2022-04-11T16:08+0300

meta

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

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Bir şirket çalışanın açıklamalarının aktarıldığı Reuters haberinde Meta’dan birçok çalışanın Ukraynalılara, daha önce Ortadoğu ve başka yerlerdeki kullanıcılar için tabu olan yorumlar yazması olanağının verilmesinden hoşnutsuz olduğu kaydedildi.Bu politikanın nefret söylemleri ve şiddet çağrılarının ‘doğru’ insanları hedef aldığında kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim yarattığı belirtildi.Reuters’ın şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, daha önce bu politikadan 11 ülkede vazgeçilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html

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