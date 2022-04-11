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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/meta-ukraynalilarin-ruslara-siddet-cagrilarinin-onunu-acan-politikasindan-vazgecmedi--1055469319.html
Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi
Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi
Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:03+0300
2022-04-11T16:08+0300
meta
ukrayna krizi
instagram
rusya
ukrayna
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Bir şirket çalışanın açıklamalarının aktarıldığı Reuters haberinde Meta’dan birçok çalışanın Ukraynalılara, daha önce Ortadoğu ve başka yerlerdeki kullanıcılar için tabu olan yorumlar yazması olanağının verilmesinden hoşnutsuz olduğu kaydedildi.Bu politikanın nefret söylemleri ve şiddet çağrılarının ‘doğru’ insanları hedef aldığında kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim yarattığı belirtildi.Reuters’ın şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, daha önce bu politikadan 11 ülkede vazgeçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
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meta, instagram, rusya, ukrayna

Meta, Ukraynalıların Ruslara şiddet çağrılarının önünü açan politikasından vazgeçmedi

16:03 11.04.2022 (güncellendi: 16:08 11.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta şirketi, Ukraynalı kullanıcıların Rus askerlerine yönelik şiddet çağrıları yapmasına izin veren istisnaların geçerliliğini 30 Nisan’a kadar uzattı.
Bir şirket çalışanın açıklamalarının aktarıldığı Reuters haberinde Meta’dan birçok çalışanın Ukraynalılara, daha önce Ortadoğu ve başka yerlerdeki kullanıcılar için tabu olan yorumlar yazması olanağının verilmesinden hoşnutsuz olduğu kaydedildi.
Bu politikanın nefret söylemleri ve şiddet çağrılarının ‘doğru’ insanları hedef aldığında kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim yarattığı belirtildi.
Reuters’ın şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, daha önce bu politikadan 11 ülkede vazgeçilmişti.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
Meta, Facebook'ta Ruslara yönelik şiddet söylemlerine izin veren politikasından geri adım attı
14 Mart, 15:34
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