https://tr.sputniknews.com/20220411/millet-ittifakinin-adayi-oldugu-iddia-edilen-hasim-kilic-benim-disimda-gelisen-bir-konu-1055464440.html

Millet İttifakı'nın adayı olduğu iddia edilen Haşim Kılıç: Benim dışımda gelişen bir konu

Millet İttifakı'nın adayı olduğu iddia edilen Haşim Kılıç: Benim dışımda gelişen bir konu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Benim dışımda gelişen bir konu" dedi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:28+0300

2022-04-11T13:28+0300

2022-04-11T13:41+0300

haşim kılıç

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Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum" ifadelerini kullanan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti.Kılıç, "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haşim kılıç