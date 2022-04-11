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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/misir-ve-ab-dogalgazda-is-birliginin-guclendirilmesi-konusunda-anlasti-1055455315.html
Mısır ve AB doğalgazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı
Mısır ve AB doğalgazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı
Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T05:38+0300
2022-04-11T05:39+0300
mısır
ab
doğalgaz
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Mısır ile AB Komisyonu tarafından yayımlanan ortak bildiride, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde anlaştıkları belirtildi.Bildiride, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" ifadeleri yer aldı.Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı kaydedildi.
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mısır, ab, doğalgaz, rusya, ukrayna krizi

Mısır ve AB doğalgazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

05:38 11.04.2022 (güncellendi: 05:39 11.04.2022)
© AADoğalgaz vana
Doğalgaz vana - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Mısır ile AB Komisyonu tarafından yayımlanan ortak bildiride, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde anlaştıkları belirtildi.
Bildiride, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" ifadeleri yer aldı.
Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı kaydedildi.
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