https://tr.sputniknews.com/20220411/misir-ve-ab-dogalgazda-is-birliginin-guclendirilmesi-konusunda-anlasti-1055455315.html

Mısır ve AB doğalgazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

Mısır ve AB doğalgazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T05:38+0300

2022-04-11T05:38+0300

2022-04-11T05:39+0300

mısır

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.Mısır ile AB Komisyonu tarafından yayımlanan ortak bildiride, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde anlaştıkları belirtildi.Bildiride, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" ifadeleri yer aldı.Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı kaydedildi.

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mısır, ab, doğalgaz, rusya, ukrayna krizi