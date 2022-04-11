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https://tr.sputniknews.com/20220411/nasa-ve-nissandan-batarya-isbirligi-elektrikli-araclarda-sarj-sureleri-kisalacak-1055464157.html
NASA ve Nissan'dan batarya işbirliği: Elektrikli araçların şarj süreleri kısalacak
NASA ve Nissan'dan batarya işbirliği: Elektrikli araçların şarj süreleri kısalacak
Nissan, elektrikli araçlara yönelik yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:23+0300
2022-04-11T13:28+0300
nasa
dünya
nissan
elektrikli araç
araç bataryası
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Japon üretici Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecekNadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.Nissan Başkan Yardımcısı Nakaguro Kunio, projeye yönelik firmanın "rekabetçi" özelliğine dikkati çekerek "ezber bozacak" bir batarya üzerinde çalıştıklarını bildirdi.Şirket yöneticilerinden Kazuhiro Doi, ABD'deki University of California San Diego'nun katkı sunacağı proje sonunda ortaya çıkacak ürüne "hem NASA'nın hem de Nissan'ı ihtiyacı olduğunu" belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220407/honda-ve-gm-butceye-uygun-elektrikli-otomobil-uretecek-1055375860.html
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nasa, nissan, elektrikli araç, araç bataryası

NASA ve Nissan'dan batarya işbirliği: Elektrikli araçların şarj süreleri kısalacak

13:23 11.04.2022 (güncellendi: 13:28 11.04.2022)
© AANASA
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Nissan, elektrikli araçlara yönelik yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.
Japon üretici Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.
Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.
Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek
Nadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.
Nissan Başkan Yardımcısı Nakaguro Kunio, projeye yönelik firmanın "rekabetçi" özelliğine dikkati çekerek "ezber bozacak" bir batarya üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Şirket yöneticilerinden Kazuhiro Doi, ABD'deki University of California San Diego'nun katkı sunacağı proje sonunda ortaya çıkacak ürüne "hem NASA'nın hem de Nissan'ı ihtiyacı olduğunu" belirtti.
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