Petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirilecek

11.04.2022

2022-04-11T20:47+0300

2022-04-11T20:47+0300

2022-04-11T20:47+0300

YÖK Başkanlığında düzenlenen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin katıldı.Özvar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin YÖK'ün stratejik öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi için iktisadi kalkınmada öncü sektörlerle iş birliklerinin devam ettiğini anlattı.Daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Özvar, Türkiye'nin, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten ve ülkeye sondaj, arama ve üretim teknolojilerini kazandırmayı amaçlayan TPAO ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti."Protokol ile Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip bir konuda adım atmış olacağız." diyen Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Protokolün amacı, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve beceri düzeyi yüksek mühendisler kazandırılmasına destek olmaktır. Bu kapsamda, üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, TPAO tarafından hazırlanan yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamaları arasında olup, alanlara göre ilk 2 bin veya ilk 10 bin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere eğitim bursu verilecek. Buna ek olarak, YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları karşılayan 17 öğrenciye TPAO tarafından eğitim desteği sunulacak. Bu burslar, öğrencilerin başarılı olmaları şartıyla tüm eğitim süreleri boyunca devam edecek. Eğitim ve öğrenimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak."Öğrenciler mezuniyetleri sonrasında TPAO'da çalışacakÖzvar, eğitim bursundan yararlanan öğrencilerin mezuniyetleri sonrası burs aldıkları toplam süre kadar TPAO'da çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarını ve bu kapsamda öğrencilerin yerli ve milli petrol ve doğal gaz sektöründe istihdam edilmesinde yardımcı olunacağını ifade etti.Protokol ile TPAO'nun faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illerde yürüttüğü faaliyetlerde ihtiyaç duyulan yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bölge üniversitelerinde enerji ile ilgili bölümlerin açılmasının hedeflendiğini bildiren Özvar, "Bu kapsamda yeni meslek yüksekokulları açılacak ve bu kapsamda eğitim alacak öğrencilere burs verilecektir." dedi.Bu öğrencilere, ihtiyaç duyulması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi de sağlanacağına işaret eden Özvar, açılacak programlarda verilecek eğitimin kalitesinin en üst düzeyde tutulması hususunda TPAO ile iş birliği sayesinde gerekli destek, birikim ve uzmanlık sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.Protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hem de bu iş birliği kapsamında ortak AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve ülkeye açık denizlerde sondaj teknolojileri alanında katkı verilmesinin beklendiğine dikkati çeken Özvar, AR-GE faaliyetlerinin finansmanının da aynı kurum tarafından karşılanmasının planlandığını belirtti.Özvar, "Bu kapsamda, TPAO'nun faaliyet gösterdiği platform yönetimi, açık deniz sondaj faaliyetleri, açık deniz tabanı uygulamaları ve doğal gaz işleme operasyonlarında kullanılan her türlü makine, ekipman ve yazılım gibi yüksek teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren ürünlerin tasarımı ve yapımı amacıyla bölgede mevcutta var olan veya yeni açılacak AR-GE merkezleri desteklenecektir. Ortak geliştirilecek projelerin finanse edilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve ortak proje faaliyetleri sırasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması da amaçlanmaktadır." diye konuştu.Koşulları taşıyan öğrencilere verilecek bursun aylık 6 bin lira olduğu bildirildi.TPAO'dan gençlere açık davetTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ise TPAO olarak son dönemde yoğunlaşan özellikle açık denizdeki petrol ve doğal gaz aramacılığı alanında millet adına imza atılmış başarıların ortada olduğunu ifade etti.Bu konudaki başarı için insan kaynağının ve gençlerin önemine işaret eden Bilgin, bu çerçevede, YÖK'ün verdiği desteğin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.Petrol ve doğal gaz mühendisliğinin inter disipliner bir alan olduğunu, dolayısıyla protokolün birkaç bölümle sınırlı bir iş birliğinden ziyade petrol mühendisliği, yer bilimleri, jeofizik, jeoloji, makine ve metalürji mühendisliği ile sosyal bilimler ve ticaret bilimlerini de kapsadığını ifade eden Bilgin, "Üniversitelerimizde okumakta olan veya mezun olup devlete hizmet etmeye gönül vermiş tüm gençlere kapımızı açmış durumdayız. Açık bir davettir, açık bir çağrıdır aslında gençlerimiz için. Biz bu çerçeve içerisinde bizimle iş birliği yapacak gençlerimize onların kariyerini geliştirecek her adımı atmaya sizlerle birlikte kararlıyız. Bunun için maddi manevi her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız." diye konuştu.Bilgin, açık denizde yaptıkları keşiflerle ilişkili bölge illerde bulunan üniversitelerle yakın iş birliği içinde olduklarını, Zonguldak Bülent Ecevit, Karabük ve Bartın üniversiteleri ile yakın çalıştıklarını anlattı.Üniversite öğrencileri için geliştirdikleri uzun dönemli staj programı olan "Biz Bize Kariyer" isimli programda 45'e yakın öğrencinin bulunduğunu ve 15'i ile kontrat yapma hazırlığında olduklarını anlatan Bilgin, ayrıca çeşitli disiplinlerde başarıya bağlı burslar verdiklerini aktardı.Bilgin, "Bu burslar, aslında mezun olduktan sonra bir boyutuyla iş garantisidir. Gençler, bu bursu aldıktan sonra iş garantisine de kavuşmuş oluyorlar bir şekilde. Gayret eden gençlerimizi davet ediyorum, Türk petrol ve doğal gaz sektörü, kendileri için açık fırsatlar sunmaktadır. Bu davetimi yinelemiş olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

