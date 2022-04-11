https://tr.sputniknews.com/20220411/putin-ile-avusturya-basbakani-nehammerin-gorusmesi-basladi-1055470756.html
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin başladığını duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:17+0300
2022-04-11T16:17+0300
2022-04-11T16:30+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
avusturya
karl nehammer
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidanstaki görüşmesinin başladığını söyledi.Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşme şu anda yapılıyor” dedi.Nehammer, dün Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüştüğü Kiev’deydi.Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasından bu yana Putin’in Avrupalı bir liderle gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyor. İkilinin Ukrayna’daki durumu ele alması bekleniyor.Kremlin yetkilileri daha önce, görüşmenin tamamıyla basına kapalı gerçekleşeceğini, liderlerin ne görüntü vereceğini ne de açıklama yapacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/gurcistan-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-reddetti---1055468759.html
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Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
16:17 11.04.2022 (güncellendi: 16:30 11.04.2022) Abone ol
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin başladığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidanstaki görüşmesinin başladığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşme şu anda yapılıyor” dedi.
Nehammer, dün Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüştüğü Kiev’deydi.
Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasından bu yana Putin’in Avrupalı bir liderle gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyor. İkilinin Ukrayna’daki durumu ele alması bekleniyor.
Kremlin yetkilileri daha önce, görüşmenin tamamıyla basına kapalı gerçekleşeceğini, liderlerin ne görüntü vereceğini ne de açıklama yapacağını belirtmişti.