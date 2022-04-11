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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/putin-ile-avusturya-basbakani-nehammerin-gorusmesi-basladi-1055470756.html
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin başladığını duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T16:17+0300
2022-04-11T16:30+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
avusturya
karl nehammer
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidanstaki görüşmesinin başladığını söyledi.Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşme şu anda yapılıyor” dedi.Nehammer, dün Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüştüğü Kiev’deydi.Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasından bu yana Putin’in Avrupalı bir liderle gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyor. İkilinin Ukrayna’daki durumu ele alması bekleniyor.Kremlin yetkilileri daha önce, görüşmenin tamamıyla basına kapalı gerçekleşeceğini, liderlerin ne görüntü vereceğini ne de açıklama yapacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/gurcistan-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-reddetti---1055468759.html
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vladimir putin, avusturya, karl nehammer

Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı

16:17 11.04.2022 (güncellendi: 16:30 11.04.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin başladığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidanstaki görüşmesinin başladığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşme şu anda yapılıyor” dedi.
Nehammer, dün Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüştüğü Kiev’deydi.
Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasından bu yana Putin’in Avrupalı bir liderle gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyor. İkilinin Ukrayna’daki durumu ele alması bekleniyor.
Kremlin yetkilileri daha önce, görüşmenin tamamıyla basına kapalı gerçekleşeceğini, liderlerin ne görüntü vereceğini ne de açıklama yapacağını belirtmişti.
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