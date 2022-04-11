https://tr.sputniknews.com/20220411/putin-ile-avusturya-basbakani-nehammerin-gorusmesi-basladi-1055470756.html

Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı

Putin ile Avusturya Başbakanı Nehammer’in görüşmesi başladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasındaki yüz yüze görüşmenin başladığını duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T16:17+0300

2022-04-11T16:17+0300

2022-04-11T16:30+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

avusturya

karl nehammer

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Moskova bölgesinde bulunan Novo-Ogareva’daki rezidanstaki görüşmesinin başladığını söyledi.Gazetecilere konuşan Peskov, “Görüşme şu anda yapılıyor” dedi.Nehammer, dün Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüştüğü Kiev’deydi.Bu görüşme Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasından bu yana Putin’in Avrupalı bir liderle gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyor. İkilinin Ukrayna’daki durumu ele alması bekleniyor.Kremlin yetkilileri daha önce, görüşmenin tamamıyla basına kapalı gerçekleşeceğini, liderlerin ne görüntü vereceğini ne de açıklama yapacağını belirtmişti.

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vladimir putin, avusturya, karl nehammer