https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-merkez-bankasi-gsyihde-kacinilmaz-bir-dusus-var-ancak-yeniden-buyume-yorungesine-donebiliriz-1055473259.html

Rusya Merkez Bankası: GSYİH'de kaçınılmaz bir düşüş var ancak yeniden büyüme yörüngesine dönebiliriz

Rusya Merkez Bankası: GSYİH'de kaçınılmaz bir düşüş var ancak yeniden büyüme yörüngesine dönebiliriz

Rusya'nın yeterli altın ve yuan rezervine sahip olduğunu belirten Rusya Merkez Bankası, yeni koşullara adaptasyonun GSYİH'de kaçınılmaz olarak düşüşe yol... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T17:51+0300

2022-04-11T17:51+0300

2022-04-11T17:48+0300

ukrayna krizi

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altın

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rusya

gsyih

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2021 yılına ilişkin raporunu Duma'ya sunan Merkez Bankası, "Yeni koşullara adaptasyona ilişkin zorlu süreç, GSYİH'de kaçınılmaz olarak düşüşe yol açıyor ancak Rus ekonomisi büyüme yörüngesine dönebilir, üretimi artırabilir, yeni istihdamlar yaratabilir ve iç yatırımları artırabilir" ifadelerini kullandı.Ekonominin büyüme yörüngesine dönmesi için temel şartların finansal istikrar ve öngörülebilir azalan enflasyon olduğunu belirten Merkez Bankası, bunu sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.'Rusya yeterli altın ve yuan rezervine sahip'Rusya'nın finansal risklere karşı 2014'ten bu yana uluslararası rezervleri artırma ve çeşitlendirme politikası izlediğini belirten banka, bu sayede ruble cinsinden rezervlerin Batılı ülkeler tarafından dondurulmasına rağmen Rusya'nın yeterli altın ve yuan rezervine sahip olduğunu vurguladı.'1. çeyrekte dış ticaret açığı 2.6 kat arttı'Merkez Bankası, 2022'nin 1. çeyreğinde dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine (25.8 milyar dolar) kıyasla 2.6 artarak 66.3 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.'Kripto paraya yapılan yatırımlar tümüyle kaybedilebilir'Rusya'da kripto paraların yaygınlaşmasının vatandaşların refahı için tehdit oluşturduğunu söyleyen Merkez Bankası, hem bu piyasadaki dalgalanma hem de dolandırıcılık faaliyetleri ve siber tehditler nedeniyle kripto varlıklara yatırımların tümüyle yitirilme riskinin bulunduğu uyarısı yaptı.

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