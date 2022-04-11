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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html
Rusya: Ukrayna ve İngiltere, Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırlıyor
Rusya: Ukrayna ve İngiltere, Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya'yı suçlamak için Sumi Bölgesi'nde... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:36+0300
2022-04-11T19:34+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
mihail mizintsev
ingiltere
ukrayna
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Mizintsev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ni Ukrayna halkına yönelik sert davranmakla suçlamak için Kiev rejiminin İngiliz istihbarat servislerinin yönetimi altında Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırladığını belirtti.'Rus askerler Sumi'den 3 hafta önce çıktı'Mizintsev, Rus askerlerin Sumi Bölgesi'nden 3 hafta önce çıktığını vurguladı.Kiev rejiminin Rusya'yı Ukraynalılara yönelik soykırımla suçlamak için her türlü bahaneyi aradığını söyleyen Mizintsev, bunun için Ukrayna topraklarında profesyonel olarak 'kirli mizansenler' hazırlamakla uğraşan, halk üzerinde psikolojik etki oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir yabancı uzman ağının faaliyet yürüttüğünü kaydetti.'Slavyansk sakinlerine Rus yanlısı görüşleri nedeniyle işkence yapılıyor'Ukraynalı militanların Slavyansk sakinlerini Rus yanlısı görüşleri nedeniyle işkence yaptığını anlatan Mizintsev, militanların yakaladıkları kişileri 500-1000 dolara serbest bıraktığını, onlarca kişinin eve dönmediğini ve akıbetinin belli olmadığını kaydetti.'Fransız jandarmalar Kiev'in savaş suçlarını örtbas edecek'Bir Fransız jandarma grubunun savaş suçlarını soruşturmak üzere Ukrayna'ya gitmesini eleştiren Mizintsev, Fransız jandarmaların ana görevlerinin Kiev'in savaş suçlarını örtbas etmek ve Rusya'ya yönelik suçlamalar oluşturmak olduğunun altını çizdi.Rus yetkili, Fransız jandarmaların faaliyetlerinin tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu ekledi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, mihail mizintsev, ingiltere, ukrayna

Rusya: Ukrayna ve İngiltere, Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırlıyor

19:36 11.04.2022
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Rusya'nın Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya'yı suçlamak için Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırladığını söyledi.
Mizintsev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ni Ukrayna halkına yönelik sert davranmakla suçlamak için Kiev rejiminin İngiliz istihbarat servislerinin yönetimi altında Sumi Bölgesi'nde yeni provokasyonlar hazırladığını belirtti.

'Rus askerler Sumi'den 3 hafta önce çıktı'

Mizintsev, Rus askerlerin Sumi Bölgesi'nden 3 hafta önce çıktığını vurguladı.
Kiev rejiminin Rusya'yı Ukraynalılara yönelik soykırımla suçlamak için her türlü bahaneyi aradığını söyleyen Mizintsev, bunun için Ukrayna topraklarında profesyonel olarak 'kirli mizansenler' hazırlamakla uğraşan, halk üzerinde psikolojik etki oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir yabancı uzman ağının faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

'Slavyansk sakinlerine Rus yanlısı görüşleri nedeniyle işkence yapılıyor'

Ukraynalı militanların Slavyansk sakinlerini Rus yanlısı görüşleri nedeniyle işkence yaptığını anlatan Mizintsev, militanların yakaladıkları kişileri 500-1000 dolara serbest bıraktığını, onlarca kişinin eve dönmediğini ve akıbetinin belli olmadığını kaydetti.

'Fransız jandarmalar Kiev'in savaş suçlarını örtbas edecek'

Bir Fransız jandarma grubunun savaş suçlarını soruşturmak üzere Ukrayna'ya gitmesini eleştiren Mizintsev, Fransız jandarmaların ana görevlerinin Kiev'in savaş suçlarını örtbas etmek ve Rusya'ya yönelik suçlamalar oluşturmak olduğunun altını çizdi.
Rus yetkili, Fransız jandarmaların faaliyetlerinin tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu ekledi.
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