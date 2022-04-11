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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukraynali-askerler-harkovda-yepyeni-tanklari-rus-askerlere-birakip-kacti--1055464288.html
Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov'da yepyeni tankları Rus askerlere bırakıp kaçtı
Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov'da yepyeni tankları Rus askerlere bırakıp kaçtı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'nde yepyeni tankları Rus ordusuna bırakıp kaçtığını açıkladı. Bakanlık, Harkov Bölgesi'ndeki... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:28+0300
2022-04-11T13:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tank
harkov
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'Timur' tank bölüğünün komutanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Yeni tankları vardı, görünüşe göre asgari düzeyde kilometre yapmış, depodan çıkarılmıştı. Tüm mühimmat üzerindeydi. Ateş açmak zorunda kalmadığımız için hepimiz memnunuz. Bizi, tanklarımızı, teçhizatımızı görünce teslim oldular ve artık bizimle savaşmak istemiyorlar" dedi. Görevlerinin yerleşim yerlerini ele geçirmek ve Rus güçlerinin güneye ilerleyişini sürdürmesi için koridor açmak olduğunu kaydeden komutan, "Tabur taktik grubu dahilinde bir yerleşim birimine saldırıyorlar, tanklarıyla ilerliyorlardı. Yerleşim birimini ele geçirince kaçtılar ve bizi vurmak için bağırarak topçu desteğine, fosfora ihtiyaç olduğunu söylediler, zira artık hiçbir şey yapamıyorlardı" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, tank, harkov

Rusya: Ukraynalı askerler, Harkov'da yepyeni tankları Rus askerlere bırakıp kaçtı

13:28 11.04.2022
© Sputnik / УПСИ МО РФHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'nde yepyeni tankları Rus ordusuna bırakıp kaçtığını açıkladı. Bakanlık, Harkov Bölgesi'ndeki İzyum'a bağlı Topolskoye köyünün özgürleştirilmesi sırasında Ukraynalı tankçıların namluları yukarı döndürdüğünü ve ateş açmadığını belirtti.
'Timur' tank bölüğünün komutanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Yeni tankları vardı, görünüşe göre asgari düzeyde kilometre yapmış, depodan çıkarılmıştı. Tüm mühimmat üzerindeydi. Ateş açmak zorunda kalmadığımız için hepimiz memnunuz. Bizi, tanklarımızı, teçhizatımızı görünce teslim oldular ve artık bizimle savaşmak istemiyorlar" dedi.
Görevlerinin yerleşim yerlerini ele geçirmek ve Rus güçlerinin güneye ilerleyişini sürdürmesi için koridor açmak olduğunu kaydeden komutan, "Tabur taktik grubu dahilinde bir yerleşim birimine saldırıyorlar, tanklarıyla ilerliyorlardı. Yerleşim birimini ele geçirince kaçtılar ve bizi vurmak için bağırarak topçu desteğine, fosfora ihtiyaç olduğunu söylediler, zira artık hiçbir şey yapamıyorlardı" ifadelerini kullandı.
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