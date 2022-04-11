https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukraynali-sag-sektor-orgutu-liderlerinden-taras-bobanic-olduruldu--1055465152.html

Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü

Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Harkov Bölgesi'ne bağlı İzyum'un 5 km güneyinde Ukraynalı aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:56+0300

2022-04-11T13:56+0300

2022-04-11T13:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sağ sektör

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Bobaniç'in 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass'taki cezalandırma operasyonunda yer aldığını, Donetsk ve Lugansk'taki meskun mahallerin ağır silahlarla vurulması emrini bizzat verdiğini belirten bakanlık, zanlının bölgede yüzlerce sivilin ölümünden suçlu olduğunu vurguladı. Bobaniç'in 2019'dan bu yana örgütün komutan yardımcısı olarak görev yaptığını ve 'Ukrayna ırkının üstünlüğü' kuramının ideologlarından biri olduğunu kaydeden bakanlık, aşırı sağcı yöneticinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik saldırı ve cinayetlerde dahli olduğunun altını çizdi.

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rusya, ukrayna, sağ sektör