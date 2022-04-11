https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukraynali-sag-sektor-orgutu-liderlerinden-taras-bobanic-olduruldu--1055465152.html
Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü
Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Harkov Bölgesi'ne bağlı İzyum'un 5 km güneyinde Ukraynalı aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:56+0300
2022-04-11T13:56+0300
2022-04-11T13:56+0300
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Bobaniç'in 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass'taki cezalandırma operasyonunda yer aldığını, Donetsk ve Lugansk'taki meskun mahallerin ağır silahlarla vurulması emrini bizzat verdiğini belirten bakanlık, zanlının bölgede yüzlerce sivilin ölümünden suçlu olduğunu vurguladı. Bobaniç'in 2019'dan bu yana örgütün komutan yardımcısı olarak görev yaptığını ve 'Ukrayna ırkının üstünlüğü' kuramının ideologlarından biri olduğunu kaydeden bakanlık, aşırı sağcı yöneticinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik saldırı ve cinayetlerde dahli olduğunun altını çizdi.
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rusya, ukrayna, sağ sektör
Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Harkov Bölgesi'ne bağlı İzyum'un 5 km güneyinde Ukraynalı aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç'in öldürüldüğünü duyurdu.
Bobaniç'in 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass'taki cezalandırma operasyonunda yer aldığını, Donetsk ve Lugansk'taki meskun mahallerin ağır silahlarla vurulması emrini bizzat verdiğini belirten bakanlık, zanlının bölgede yüzlerce sivilin ölümünden suçlu olduğunu vurguladı.
Bobaniç'in 2019'dan bu yana örgütün komutan yardımcısı olarak görev yaptığını ve 'Ukrayna ırkının üstünlüğü' kuramının ideologlarından biri olduğunu kaydeden bakanlık, aşırı sağcı yöneticinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik saldırı ve cinayetlerde dahli olduğunun altını çizdi.