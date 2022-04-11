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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukraynali-sag-sektor-orgutu-liderlerinden-taras-bobanic-olduruldu--1055465152.html
Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü
Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Harkov Bölgesi'ne bağlı İzyum'un 5 km güneyinde Ukraynalı aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:56+0300
2022-04-11T13:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sağ sektör
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Bobaniç'in 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass'taki cezalandırma operasyonunda yer aldığını, Donetsk ve Lugansk'taki meskun mahallerin ağır silahlarla vurulması emrini bizzat verdiğini belirten bakanlık, zanlının bölgede yüzlerce sivilin ölümünden suçlu olduğunu vurguladı. Bobaniç'in 2019'dan bu yana örgütün komutan yardımcısı olarak görev yaptığını ve 'Ukrayna ırkının üstünlüğü' kuramının ideologlarından biri olduğunu kaydeden bakanlık, aşırı sağcı yöneticinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik saldırı ve cinayetlerde dahli olduğunun altını çizdi.
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rusya, ukrayna, sağ sektör

Rusya: Ukraynalı 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç öldürüldü

13:56 11.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Harkov Bölgesi'ne bağlı İzyum'un 5 km güneyinde Ukraynalı aşırı milliyetçi 'Sağ Sektör' örgütü liderlerinden Taras Bobaniç'in öldürüldüğünü duyurdu.
Bobaniç'in 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass'taki cezalandırma operasyonunda yer aldığını, Donetsk ve Lugansk'taki meskun mahallerin ağır silahlarla vurulması emrini bizzat verdiğini belirten bakanlık, zanlının bölgede yüzlerce sivilin ölümünden suçlu olduğunu vurguladı.
Bobaniç'in 2019'dan bu yana örgütün komutan yardımcısı olarak görev yaptığını ve 'Ukrayna ırkının üstünlüğü' kuramının ideologlarından biri olduğunu kaydeden bakanlık, aşırı sağcı yöneticinin Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusa yönelik saldırı ve cinayetlerde dahli olduğunun altını çizdi.
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