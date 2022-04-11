https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfa-belediyesinden-otobusten-indirilen-kadina-iliskin-aciklama-akli-melekesi-yerinde-degil-1055454460.html

Şanlıurfa Belediyesi'nden 'otobüsten indirilen kadına' ilişkin açıklama: Akli melekesi yerinde değil

Şanlıurfa Belediyesi'nden 'otobüsten indirilen kadına' ilişkin açıklama: Akli melekesi yerinde değil

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen kadının akli melekesinin yerinde olmadığını... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T02:28+0300

2022-04-11T02:28+0300

2022-04-11T02:27+0300

türkiye

şanlıurfa

yaşlı

otobüs

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Şanlıurfa’da toplu taşıma aracında ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle araçtan indirildiği iddia edilen yaşlı kadınla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden bir basın açıklaması yapıldı.Söz konusu duruma ilişkin açıklamada video görüntüler de yer aldı.Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

şanlıurfa

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şanlıurfa, yaşlı, otobüs