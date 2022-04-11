https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfa-belediyesinden-otobusten-indirilen-kadina-iliskin-aciklama-akli-melekesi-yerinde-degil-1055454460.html
Şanlıurfa Belediyesi'nden 'otobüsten indirilen kadına' ilişkin açıklama: Akli melekesi yerinde değil
Şanlıurfa Belediyesi'nden 'otobüsten indirilen kadına' ilişkin açıklama: Akli melekesi yerinde değil
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen kadının akli melekesinin yerinde olmadığını... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T02:28+0300
2022-04-11T02:28+0300
2022-04-11T02:27+0300
türkiye
şanlıurfa
yaşlı
otobüs
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Şanlıurfa’da toplu taşıma aracında ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle araçtan indirildiği iddia edilen yaşlı kadınla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden bir basın açıklaması yapıldı.Söz konusu duruma ilişkin açıklamada video görüntüler de yer aldı.Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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şanlıurfa, yaşlı, otobüs
Şanlıurfa Belediyesi'nden 'otobüsten indirilen kadına' ilişkin açıklama: Akli melekesi yerinde değil
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen kadının akli melekesinin yerinde olmadığını ve otobüs içerisinde hacet giderdiği anlaşıldığı için koruma ve bakım altına alındığını duyurdu.
Şanlıurfa’da toplu taşıma aracında ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle araçtan indirildiği iddia edilen yaşlı kadınla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden bir basın açıklaması yapıldı.
Söz konusu duruma ilişkin açıklamada video görüntüler de yer aldı.
Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.