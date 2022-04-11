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Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk eti satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:36+0300
2022-04-11T15:36+0300
türkiye
denetim
gıda
et
şanlıurfa
bozuk et
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Şanlıurfa’da bozuk et satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap dükkanlarında denetime çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi. Atatürk Mahallesi'ndeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210217/markette-yapilan-aramada-satisa-hazirlanmis-bozuk-ve-kokmus-halde-250-kilogram-et-ele-gecirildi-1043835412.html
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denetim, gıda, et, şanlıurfa, bozuk et

Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi

15:36 11.04.2022
© İHA / ŞİNASİ İNANŞanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN
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Şanlıurfa’da kilolarca bozuk eti satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı.
Şanlıurfa’da bozuk et satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı.
Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap dükkanlarında denetime çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.
Adana-bozuk et - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2021
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Adana'da yapılan market baskınında bozuk ve kokmuş halde 250 kilogram et ele geçirildi
17 Şubat 2021, 22:59
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