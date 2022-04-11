https://tr.sputniknews.com/20220411/sanliurfada-kilolarca-bozuk-et-ele-gecirildi-1055468823.html
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk eti satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:36+0300
2022-04-11T15:36+0300
2022-04-11T15:36+0300
türkiye
denetim
gıda
et
şanlıurfa
bozuk et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055468718_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f15340e2981c279826fbd4bbd3f93b05.jpg
Şanlıurfa’da bozuk et satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap dükkanlarında denetime çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi. Atatürk Mahallesi'ndeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210217/markette-yapilan-aramada-satisa-hazirlanmis-bozuk-ve-kokmus-halde-250-kilogram-et-ele-gecirildi-1043835412.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055468718_313:0:1513:900_1920x0_80_0_0_0d8afbf4415d06eb8f484e093653d799.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denetim, gıda, et, şanlıurfa, bozuk et
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi
Abone ol
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk eti satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı.
Şanlıurfa’da bozuk et satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı.
Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap dükkanlarında denetime çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.