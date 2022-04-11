https://tr.sputniknews.com/20220411/sinopta-bir-kisi-kendisini-eve-birakma-teklifini-reddeden-kuryeyi-bicakla-yaraladi-1055480871.html

Sinop’ta bir kişi, kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

Sinop’ta bir kişi, kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T23:27+0300

2022-04-11T23:27+0300

2022-04-11T23:28+0300

türkiye

sinop

kurye

tartışma

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İddiaya göre; Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt’a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.Kanıt’ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt’ı ağır yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlı Gökhan A’nın kurye Kanıt’ı bıçaklama ve olay yerinden kaçma anı yer alıyor.

türkiye

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sinop, kurye, tartışma