https://tr.sputniknews.com/20220411/subatta-cari-acik-51-milyar-dolar-oldu-1055458553.html
Şubatta cari açık 5.1 milyar dolar oldu
Şubatta cari açık 5.1 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T10:14+0300
2022-04-11T10:14+0300
2022-04-11T10:15+0300
ekonomi
merkez bankası
cari açık
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Türkiye'de cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari denge Şubat'ta 5,154 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.Şubat'ta dış ticaret açığı hızlı yükselmiştiŞubat ayında dış ticaret açığında hızlı bir artış kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmişti.
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merkez bankası, cari açık
Şubatta cari açık 5.1 milyar dolar oldu
10:14 11.04.2022 (güncellendi: 10:15 11.04.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.
Türkiye'de cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari denge Şubat'ta 5,154 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.
Şubat'ta dış ticaret açığı hızlı yükselmişti
Şubat ayında dış ticaret açığında hızlı bir artış kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmişti.