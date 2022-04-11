https://tr.sputniknews.com/20220411/tekirdagda-alkol-zehirlenmesi-suphesiyle-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1055478947.html
Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T22:04+0300
2022-04-11T22:04+0300
2022-04-11T22:05+0300
yaşam
tekirdağ
alkol
zehirlenme
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Muratlı ilçesinde yaşayan Ü.T. ve A.S. evinde alkol kullandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.Ü.T. ve A.S. eve çağrılan sağlık ekiplerince metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ü.T. buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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tekirdağ, alkol, zehirlenme
Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
22:04 11.04.2022 (güncellendi: 22:05 11.04.2022) Abone ol
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.
Muratlı ilçesinde yaşayan Ü.T. ve A.S. evinde alkol kullandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.
Ü.T. ve A.S. eve çağrılan sağlık ekiplerince metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ü.T. buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.