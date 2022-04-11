https://tr.sputniknews.com/20220411/tekirdagda-alkol-zehirlenmesi-suphesiyle-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1055478947.html

Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T22:04+0300

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yaşam

tekirdağ

alkol

zehirlenme

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Muratlı ilçesinde yaşayan Ü.T. ve A.S. evinde alkol kullandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.Ü.T. ve A.S. eve çağrılan sağlık ekiplerince metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ü.T. buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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tekirdağ, alkol, zehirlenme