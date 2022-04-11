https://tr.sputniknews.com/20220411/thodex-kurucusu-faruk-fatih-ozere-yeni-dava-vergi-kacakciligi-1055462553.html
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e yeni dava: Vergi kaçakçılığı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e yeni dava: Vergi kaçakçılığı
Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:36+0300
2022-04-11T12:36+0300
2022-04-11T12:36+0300
türkiye
faruk fatih özer
thodex
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TRT'nin haberine göre, kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında, şirketi kurduğu 2017 yılına ait evrakları Vergi Denetim Kurulu'na teslim etmediği için yeni bir dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özer hakkında vergi kaçırdığı ileri sürülerek iddianame düzenlendi.Verilen süre içinde Vergi Denetim Kuruluna belgelerin gönderilmemesi için herhangi bir sebep bulunmadığına dikkat çekildi. Kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulandı.Özer'in 3 yıla kadar hapsi istendiİddianamede, Özer'in "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesinden duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılması talep edildi.Firari Faruk Fatih Özer hakkında ilk dava geçtiğimiz günlerde açılmıştı.2 bin 27 müştekinin bulunduğu davada Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e yeni dava: Vergi kaçakçılığı
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Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Vergi kaçırmakla suçlanan Özer, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
TRT'nin haberine göre, kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında, şirketi kurduğu 2017 yılına ait evrakları Vergi Denetim Kurulu'na teslim etmediği için yeni bir dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özer hakkında vergi kaçırdığı ileri sürülerek iddianame düzenlendi.
Verilen süre içinde Vergi Denetim Kuruluna belgelerin gönderilmemesi için herhangi bir sebep bulunmadığına dikkat çekildi. Kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulandı.
Özer'in 3 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, Özer'in "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesinden duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılması talep edildi.
Firari Faruk Fatih Özer hakkında ilk dava geçtiğimiz günlerde açılmıştı.
2 bin 27 müştekinin bulunduğu davada Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.