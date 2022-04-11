Trabzon’da HES itirazı: Birileri bu projeyi yürüten şirketin arkasına geçti
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere üzerinde yapımı devam eden Ayvadere hidroelektrik santral (HES) projesine karşı protesto eden yöre halkı ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Araklı Platformu’ndan akademisyen Durmuş, "Araklı Belediyesi de ‘uygun değildir’ diyor. 50 muhtardan 49’u, ‘bu bir felaket projesidir’ diyor" dedi.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Karadere üzerinde yapımına başlanan HES projesi halkın tepkisine neden oldu. Araklı Platformu’ndan akademisyen Yusuf Durmuş Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Durmuş, “Çevre Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne konu hakkında görüş soruyor ve ‘uygun değildir’ cevabı alıyor. Daha önceden ‘uygundur’ diyen Araklı Belediyesi de ‘uygun değildir’ diyor. 50 muhtardan 49’u, ‘bu bir felaket projesidir’ diyor. Ama birileri devreye giriyor inşaat başlıyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Araklı Platform sözcüsü Yusuf Durmuş’un açıklamalarından satırbaşları:
Araklı Platform sözcüsü Yusuf Durmuş’un açıklamalarından satırbaşları:
“Karadere üzerinde yapılması planlanan 4.6 km uzunluğunda tünel projesi var ve yaklaşık 20 km’lik bir kanyonu etkilemesi söz konusu. Burası için önce megavatı 10’un altına düşürülerek sanki küçük bir projeymiş gibi sunularak ÇED raporundan muaf tutulmaya çalışılıyor. Bu proje bizim köyümüzde değil bize 5 km uzaklıktaki bir başka köyde duyuruluyor ve biz projeyi yıllar sonra öğreniyoruz. Mahkemeye veriyoruz ama Trabzon mahkemesi projeyi bizlere duyurduklarını söylüyor. Danıştay, ‘proje yanlış ve tekrar incelenmeli’ diyor. Halk itiraz edemesin diye proje bir an önce yapılmak isteniyor. Proje için düşürülen 10 megavatın ÇED raporu alınması gerektiğini anladıklarında 8.7 megavata düşürülüp ÇED raporu alınmadan yapmak istiyorlar. Bazen 1.5 megavatlık bir proje için bile ÇED raporu alınması gerekir çünkü önemli olan etki alanıdır. Karadere vadisi ölüm vadisi haline geldi. 2019 Yılında burada heyelan nedeniyle 10 kişi vefat etti. Bizim köyümüz de heyelan bölgesi”
‘Birileri bu projeyi yürüten şirketin arkasına geçti'
“Trabzon’da bilirkişi sorunu yaşıyoruz. Bilirkişiler konunun uzmanı olmadıkları halde burayla ilgili rapor veriyor, biz itiraz ediyoruz ama Trabzon mahkemesi bizi reddediyor. Biz de tekrar konuyu Danıştay’a taşıdık ve şuan dava görülüyor. Her yaptığımız itirazın sonucunda verilen karar halkın yanında değil rantın yanında durabilmek için alınan kararlar oldu. Çevre Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne konu hakkında görüş soruyor ve ‘uygun değildir’ cevabı alıyor. Daha önceden ‘uygundur’ diyen Araklı Belediyesi de ‘uygun değildir’ diyor. Trabzon’daki siyasiler, ‘rüzgar birden lehimize döndü’ diyor. Araklı’daki 50 muhtardan 49’u, ‘bu bir felaket projesidir’ diyor. Sonrasında birden bire ne oluyorsa rüzgar tekrar tersine dönüyor. Trabzon Büyükşehir belediyesi ‘uygun değildir’ deyince eskiden alınmış olan düzmece raporlarla projeye devam etmeye çalışıyorlar. Birileri bu projeyi yürüten şirketin arkasına geçti. Eğer bu şekilde devam ederse ileride içme suyumuz bile kalmayacak”
“Alay komutanı yardımcısı bize ‘vandal’ dedi”
“Trabzon Alay Komutanı Yardımcısı o kadar kötü talimatlar verdi ki sanki şirketin emrini uyguluyormuş gibi bizim önümüzü kestiler ve bize, ‘vandal’ dedi. Biz provokatörlük yapıyormuşuz. Alay komutan yardımcısı halka ‘vandal’ der mi?.. Biz toprağımızı savunuyoruz provokatör nasıl olabiliriz.. Çok üzüldük. Biz tünelde ölçüm yapacaktık ama bizim tünele gitmemizi istemiyorlar çünkü projede tünelin çapı 3.4 metre diye geçiyor ama gerçekte 6.5 metreden fazla”