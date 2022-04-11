Trabzon’da HES itirazı: ''Birileri bu projeyi yürüten şirketin arkasına geçti''

“Karadere üzerinde yapılması planlanan 4.6 km uzunluğunda tünel projesi var ve yaklaşık 20 km’lik bir kanyonu etkilemesi söz konusu. Burası için önce megavatı 10’un altına düşürülerek sanki küçük bir projeymiş gibi sunularak ÇED raporundan muaf tutulmaya çalışılıyor. Bu proje bizim köyümüzde değil bize 5 km uzaklıktaki bir başka köyde duyuruluyor ve biz projeyi yıllar sonra öğreniyoruz. Mahkemeye veriyoruz ama Trabzon mahkemesi projeyi bizlere duyurduklarını söylüyor. Danıştay, ‘proje yanlış ve tekrar incelenmeli’ diyor. Halk itiraz edemesin diye proje bir an önce yapılmak isteniyor. Proje için düşürülen 10 megavatın ÇED raporu alınması gerektiğini anladıklarında 8.7 megavata düşürülüp ÇED raporu alınmadan yapmak istiyorlar. Bazen 1.5 megavatlık bir proje için bile ÇED raporu alınması gerekir çünkü önemli olan etki alanıdır. Karadere vadisi ölüm vadisi haline geldi. 2019 Yılında burada heyelan nedeniyle 10 kişi vefat etti. Bizim köyümüz de heyelan bölgesi”