https://tr.sputniknews.com/20220411/turk-doktorlarin-kalp-kapagi-tamir-yontemi-literature-girdi-1055460588.html

Türk doktorların kalp kapağı tamir yöntemi literatüre girdi

Türk doktorların kalp kapağı tamir yöntemi literatüre girdi

Prof. Dr. Köksal ve ekibinin geliştirdiği kalp kapağı tamiri yöntemi, Avrupa'nın en saygın dergilerinden birinde yayınlanarak literatüre girdi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T11:52+0300

2022-04-11T11:52+0300

2022-04-11T12:06+0300

kalp hastalıkları

türkiye

ameliyat

tıp

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi tarafından geliştirilen bu yeni teknik sayesinde artık triküspit kapak da tamir edilebiliyor ve hasta, ömür boyu tekrar ameliyat riskinden kurtuluyor. Yöntem, Avrupa'nın en önemli dergilerinden birinde yayınlanarak literatüre de girdi.Bugüne kadar sayısız kalp kapak tamir ameliyatı yapan ve alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ve ekibi, yeni bir kalp kapak tamir tekniği geliştirerek literatüre girdi. Yeni yöntem sayesinde artık romatizmal hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle oluşan kalp yetmezliklerinin önemli bir kısmında tekrar eden ameliyatlar, yapay ya da biyolojik kalp kapağı gibi hastanın bir ayağının sürekli doktorda olmasını gerektirecek durumlara gerek kalmıyor. Hasta triküspit kapağı tamir edildiği için ömür boyu bir daha kapak değişimi riski ya da kan sulandırıcı gibi ek ilaçlar kullanmadan yaşama şansı elde ediyor. Prof. Dr. Köksal'ın 30'a yakın hasta serisinde gerçekleştirdiği ve çok başarılı sonuçlar elde ettiği yeni yöntemi, Avrupa'nın en saygın dergilerinden olan "International Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery"de de yayınlandı. Prof. Dr. Köksal, tüm kalp kapak ameliyatlarının yaklaşık dörtte birinde bu yöntemin kullanılabileceğini söyledi.‘Ameliyat etsek de bu hastalar tam tedavi olamıyordu’Kalpte bulunan dört kapaktan ikisi olan mitral ve triküspit kapak hastalıklarının genellikle birlikte görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Köksal, kalp yetmezliğine götüren bu hastalıkların birbirini de olumsuz etkilediğini belirtti:‘Bu tekniği 'zorunluluktan' bulduk’Prof. Dr. Köksal, kapak değişim ameliyatının ise oldukça riskli olduğuna değindi:Kalbi durdurmadan, göğsü açmadan, küçük bir kesiden tamirTürk cerrahların geliştirdiği ‘triküspit kapak tamiri’nin en önemli özelliği, kalbi durdurmadan, göğüs kafesini açmadan, meme altından küçük bir kesiyle yapılabilmesi. Prof. Dr. Köksal, bunun da ameliyat riskini minimuma indirdiğini kaydederek sözlerini şöyle noktaladı:"Bu, hastalar için konforlu bir şey. Kalbi durdurmadan yapıyoruz, riskleri 10'da 1'e kadar azaltıyoruz. Koltuk altından yapıyoruz, hasta için daha kozmetik bir sonuç oluyor. Bizim hekimler olarak iki tane derdimiz var; bir hastaları sadece yaşatmak değil, daha iyi yaşatmak, ikincisi de hastaların bu ameliyattan sonra bir daha kalp ameliyatı olmamasını sağlamak. Bu yeni yöntemde bu ikisini de karşılamış oluyoruz. Özellikle zor, romatizma geçirmiş, ileri yetmezliği olan ve bizim bildiğimiz standart tamir yöntemleriyle tamir edilse bile kaçağın devam ettiği hastalar için çok ideal. Daha önce ameliyat olmuş, göğüs kafesi açılmış, bir daha aynı travmayı yaşamak istemeyen hasta grubu bunlar. Biz bu yöntemi çok zor hastalarda denedik. 25-30 kişilik bir hasta grubunda uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Yeni bir yöntem olduğu için de ufuk açabileceğini düşünerek bir makale haline getirip yayınlamaya karar verdik. Yurtdışında çok saygın bir dergiden teveccüh aldı ve kabul edildi."

https://tr.sputniknews.com/20220409/uykusuzluk-sorunu-kalp-hastalarinda-kalp-krizi-riskini-yuzde-16-artiriyor-1055437546.html

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