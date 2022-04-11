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Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikincilik elde etti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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matematik
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tübitak
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Macaristan'ın Eger kentinde 11'incisi düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı.Türkiye, bu başarıyla 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer aldı.Türkiye'nin Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'ndaki başarısını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
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matematik, türkiye, tübitak

Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu

21:08 11.04.2022
© AATürkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Türkiye, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikincilik elde etti.
Macaristan'ın Eger kentinde 11'incisi düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı.
Türkiye, bu başarıyla 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer aldı.
Türkiye'nin Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'ndaki başarısını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
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