https://tr.sputniknews.com/20220411/turkiye-avrupa-kizlar-matematik-olimpiyatinda-ikinci-oldu-1055478210.html

Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu

Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu

Türkiye, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikincilik elde etti. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

matematik

türkiye

tübitak

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Macaristan'ın Eger kentinde 11'incisi düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı.Türkiye, bu başarıyla 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer aldı.Türkiye'nin Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'ndaki başarısını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

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matematik, türkiye, tübitak