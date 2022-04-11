https://tr.sputniknews.com/20220411/turkiye-genelinde-hava-sicakliklari-bugunden-itibaren-azalacak-kar-bekleniyor-1055455966.html

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek: Kar bekleniyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek: Kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T07:19+0300

2022-04-11T07:19+0300

2022-04-11T07:19+0300

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Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor.Yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacağı aktarıldı.Açıklamada, yağışların günün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Yurt genelinde yağışların görüleceği bazı bölgelerde yağışların kara döneceği tahmin ediliyor. Pazartesi gelen soğuk hava dalgası ile kar haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, kar, yağmur